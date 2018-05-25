أول مركز استضافة لتقنية «إنترنت الأشياء» في الشرق الأوسط بدبي

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة «هواوي» العالمية، أول مركز استضافة متعدد الشركاء لتقنية «إنترنت الأشياء» في منطقة الشرق الأوسط بدبي، يدعم مساعي تأسيس نظام إيكولوجي شامل ومتكامل، ويعنى بمتابعة مستجدات تقنية إنترنت الأشياء وتفعيل العمل على جميع الأمور الكفيلة بتسريع خطى تطوير أعمال هذه التقنية، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية لمنطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار إطلاق أعمال مركز الاستضافة الجديد وتمكين الشركاء للعمل على بناء النظام الإيكولوجي الشامل لتقنية إنترنت الأشياء في المنطقة، حصلت شركتا «هويزهونغ»، و«حيات للاتصالات» على أول شهادتي اعتماد في تقنية إنترنت الأشياء ذات النطاق المحدود من مركز «هواوي» الجديد لاستضافة تقنية «إنترنت الأشياء».
|
|
كما يوفر نظام المركز الجديد أكثر من 170 واجهة برامج خاصة بالتطبيقات والبرامج الذكية بهدف التشجيع على نشر التطبيقات وتبسيط صلاحية الوصول لها عبر الأجهزة وضمان شبكات الاتصالات وتمكين الشركاء من تنفيذ مراحل الإنتاج الأولية والنهائية بشكل أسهل.