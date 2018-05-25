أول مركز استضافة لتقنية «إنترنت الأشياء» في الشرق الأوسط بدبي

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «هواوي» العالمية، أول مركز استضافة متعدد الشركاء لتقنية «إنترنت الأشياء» في منطقة الشرق الأوسط بدبي، يدعم مساعي تأسيس نظام إيكولوجي شامل ومتكامل، ويعنى بمتابعة مستجدات تقنية إنترنت الأشياء وتفعيل العمل على جميع الأمور الكفيلة بتسريع خطى تطوير أعمال هذه التقنية، بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي إطار إطلاق أعمال مركز الاستضافة الجديد وتمكين الشركاء للعمل على بناء النظام الإيكولوجي الشامل لتقنية إنترنت الأشياء في المنطقة، حصلت شركتا «هويزهونغ»، و«حيات للاتصالات» على أول شهادتي اعتماد في تقنية إنترنت الأشياء ذات النطاق المحدود من مركز «هواوي» الجديد لاستضافة تقنية «إنترنت الأشياء».

تتولى شركة «هواوي تكنولوجيز» مهمة تنفيذ وإدارة وتشغيل مركز الاستضافة الجديد بهدف توفير الحلول المتكاملة لتقنية إنترنت الأشياء، من خلال التعاون مع شركاء دوليين ومحليين لتسريع خطى تطوير تقنية «إنترنت الأشياء» في المنطقة والعمل على مواجهة جميع التحديات التي تواجه تطبيقها. كما يستهدف المركز الجديد العمل على تخفيض التكاليف الاستثمارية الأولية، مقارنة بنفقات رأس المال واختزال زمن وصول التقنية إلى السوق من خلال طرح خدمات سريعة وسلسة خاصة بالتركيب والتشغيل، حيث تقدم «هواوي» من خلال المركز الجديد لعملائها في منطقة الشرق الأوسط خدمات وحلول «أوشن كونكت» المتطورة الخاصة بتخزين البيانات وإدارة الأجهزة بشكل مرن وتفعيل التطبيقات بسلاسة فائقة.

كما يوفر نظام المركز الجديد أكثر من 170 واجهة برامج خاصة بالتطبيقات والبرامج الذكية بهدف التشجيع على نشر التطبيقات وتبسيط صلاحية الوصول لها عبر الأجهزة وضمان شبكات الاتصالات وتمكين الشركاء من تنفيذ مراحل الإنتاج الأولية والنهائية بشكل أسهل.