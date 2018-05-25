فنادق ومكاتب سفر تستعد للموسم الصيفي بعروض جاذبة وبرامج سياحية متنوعة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد فنادق ومكاتب سفر بأبوظبي للموسم الصيفي من خلال إطلاق عروض أسعار جاذبة وبرامج سياحية غنية، حيث تستهدف استقطاب الأسواق الخليجية، وعلى رأسها السعودية، إلى جانب أسواق أوروبية وروسية.

وبحسب مسؤولين في فنادق وكاتب سفر، تسهم العروض الترويجية في تخفيض أسعار الغرف الفندقية، بنسب تتراوح بين 25 إلى 30%، وذلك بهدف استقطاب السياح في الموسم الصيفي.

وقال مارك دي بيير مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا، «أطلقنا عروضاً صيفية جاذبة تخفض من أسعار الغرف بنسبة 25%، وذلك لجذب السياح خلال الموسم الصيفي».

وأضاف، «نتوقع استقطاب الأسواق الخليجية على رأسها السعودي والعُماني لا سيما في الأعياد، إلى جانب الأسواق الأوروبية على رأسها الألماني والبريطاني وأسواق أوروبية شرقية، فضلاً عن السوق الروسي، حيث تفضل هذه الأسواق المنتجعات الشاطئية.