حامد بن زايد: الإمارات تمتلك بيئة منفتحة وبنية تحتية متطورة

سان بطرسبورغ (وام)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن دولة الإمارات تتبع سياسات متقدمة في البيئة المنفتحة والبنية التحتية المتطورة والتشريعات المرنة، في ظل جو من التعايش والتسامح الذي يجمع العشرات من مختلف الجنسيات والثقافات التي تعيش على أرض الإمارات التي اكتسبت المكانة والسمعة على المستويين الإقليمي والعالمي في تحفيز الأعمال.

جاء ذلك، خلال مشاركة سموه في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 الذي يقام بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية، تحت شعار «بناء اقتصاد الثقة».

وشهد سموه الجلسة الرئيسة التي تحدث فيها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومستشاري الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

والتقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال حضوره المنتدى عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والمديرين التنفيذيين لعدد من المنظمات والهيئات الدولية والشركات العالمية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، حيث تبادل الحديث معهم حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتنمية وتنويع القطاعات الاقتصادية، بما يخدم النمو الاقتصادي العالمي.