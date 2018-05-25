الصين تعرض زيادة الواردات من أميركا وخفض رسوم

بكين (رويترز)

أفاد مصدران مطلعان، ووثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن الصين عرضت شراء مزيد من المنتجات الأميركية، وخفض الرسوم على بعض السلع مثل السيارات، في إطار مفاوضات لحل نزاع تجاري متصاعد.

وأبلغ المصدران «رويترز» في ختام محادثات استمرت يومين في بكين أن الصين طلبت أيضاً من واشنطن معاملة الاستثمارات الصينية على قدم المساواة في مراجعاتها المتعلقة بالأمن القومي، ووقف إصدار أي قيود جديدة على الاستثمارات.

وأوضحا أن المطالب الصينية شملت أيضاً أن تنهي الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، وألا تفرض رسوماً مقترحة بنسبة 25% في إطار ذلك التحقيق.

وطلب المصدران عدم كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية.

واقترحت الصين أيضاً أن تنظر الولايات المتحدة في التماس زد.تي.إي بشأن العقوبات التي فُرضت على الشركة في أبريل، وأن تعدل الحظر المفروض على الشركات الأميركية بخصوص بيع المكونات والبرمجيات إلى الشركة الصينية.