«كلية زايد للتمريض» تخفف آلام أبناء فلسطين

مرتضى البريري (أبوظبي)

تواصل كلية زايد للتمريض والبصريات في فلسطين رفد المجتمع بكوادر متخصصة، تساهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، بعد أن اكتسبت مهارات العمل الطبي التي يحتاج إليها المجتمع في ظل أوضاعه الصعبة.. والتي أقيمت على نفقة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 2012 بتكلفة نحو 20 مليون درهم.

وأقامت المؤسسة هذا المشروع بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية، نظراً لحاجة الجامعات الفلسطينية إلى الدعم المستمر، لتستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتقديم الخدمات التعليمية لهم في تخصصاتهم المتعددة.

ويعد هذا المشروع التعليمي الثاني الذي تنفذه مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في فلسطين، حيث أنجزت مشروعاً آخر، يقوم على تأهيل خمس مدارس في خمس محافظات فلسطينية، بلغت تكلفته 12 مليون درهم. ومبنى كلية زايد للتمريض والبصريات يستقبل طلاب الطب والتمريض منذ العام الدراسي الجامعي 2011 /‏‏‏‏‏2012، وتخدم نحو خمسة آلاف طالب وطالبة في مختلف تخصصاتهم في الطب والتمريض والبصريات والقبالة والصيدلة والتحاليل الطبية.

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