مدبولي يرفع شعار «الدنيا وردة بيضاء»

القاهرة (الاتحاد)

«الدنيا وردة بيضاء».. مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، تعرض للعديد من المشاكل والقضايا الإنسانية، في مقدمتها مشاكل الميراث بين الأهل والإخوة، والطمع والجشع الذي يسيطر على البعض، إلى جانب مشاكل الصحة والتعليم والتربية وغيرها.

دارت أحداثه حول المدرس «سبق» الذي يكتشف بعد وفاة والده، أن عمه أخذ أكثر من حقه في الميراث، وعندما طالبه بحقه يرفض العم رفضاً باتاً، بداعي أن والده حصل على نصيبه بالكامل قبل وفاته، مما جعله يلجأ إلى تدبير حيل ومكائد في عمه، عن طريق التنكر في شخصيات متنوعة، وفي كل حلقة تقوم هذه الشخصية بالضحك على عمه، ويحصل من خلالها على جزء من حقه في الميراث، إلى أن يحصل على أكثر من حقه، وحينما يعلم عمه بذلك، يطلب منه أن يرد له الزيادة، فهل سيعطيها له؟

وشارك في بطولة المسلسل كل من عبدالمنعم مدبولي الذي جسد شخصية «عزب بيه الطويل» الذي يبلغ من العمر 84 عاماً، ورغم أنه لا يعرف مكان أولاده، فإنه لا يزال لديه أمل كبير في العثور عليهم، ومحمود الجندي «سابق»، وصابرين «فرحة» التي تعمل شغالة في منزل «سابق بيه»، وفادية عبدالغني «نرجس»، وإبراهيم يسري «هلال»، وسلوى خطاب «مطيعة»، وحسن حسين «العمدة»، وماجدة زكي «فاطمة» ابنة «عزب»، وسيد عبدالكريم، ومحمد كامل، وحسن الديب، ويوسف رجائي، ومحب كاسر، ومصطفى القسط، وعلي خليفة، وناهد إسماعيل، وأحمد حلاوة، واعتدال المصري، وعبدالعزيز عيسى، وضيفة الشرف الفنانة هدى سلطان، وتأليف أحمد عوض، وإخراج أحمد خضر.

وقال محمود الجندي إنه جسد شخصية «سابق»، وهو شخص يتمتع بالطيبة والذكاء وخفة الدم، وتنغص عليه زوجته حياته بكثرة طلباتها، ويصطدم مع عمه الذي كان شريكاً مع والده في عدد من الأراضي الزراعية ووكالة لبيع الخضروات والفاكهة، ويبرر عمه ذلك بأن والده كان مبذراً، وكان ينفق ما لا يقل عن أربعة آلاف جنيه شهرياً، ويحاول إقناع عمه أن ميراثه من والده يبلغ نحو أربعة ملايين جنيه، ويحاول أن يثبت ميراثه من عمه بطرق مختلفة، رغم وقوف العمدة وشيخ البلد ومدير الجمعية الزراعية ومسؤولي الوكالة في صف عمه «عزب» بعد أن أصبح صاحب الأمر والنهي في كل الثروة التي كان يتشارك فيها مع شقيقه.

وقالت سلوى خطاب إنها استمتعت بتجسيد شخصية «مطيعة» ابنة أبو السعادات التي تهتم كثيراً بمظهرها وبملاحقة أحدث خطوط الموضة، وترهق زوجها بكثرة طلباتها طمعاً في ثروته التي يحرمه منها عمه بعد وفاة والده، وتتشاجر كثيراً مع زوجها لطلبه منها الصبر على الشدائد.

وتنتظر وفاة عمه رغم أنه من عائلة معمرة، لأن زوجها هو الوريث الوحيد له، قبل اكتشاف أنه متزوج ولديه ولدان وابنتان.

وقال المخرج أحمد خضر إن المؤلف أحمد عوض كاتب كوميديا صاحب نكهة خاصة، تعرف كتاباته من بين كتابات كل الكتاب، وأشار إلى أنه استمتع بإخراج «الدنيا وردة بيضاء» الذي ضم نجوماً من أجيال مختلفة، وكان عملاً جميلاً حقق نجاحاً لافتاً عند عرضه، ولا يزال يلقى الترحيب من الجمهور في كل مرة يعرض فيها.