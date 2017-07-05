سندات الصين.. انفتاح على السوق الدولية

أصبحت سوق السندات في الصين مفتوحة رسمياً أمام المشترين الأجانب. وصباح يوم الاثنين الماضي الذي يوافق الذكرى العشرين لتسليم البريطانيين هونج كونج إلى الصين، دُشنت سوق لتداول السندات بين هونج كونج التي تعتبر مركزاً مالياً عالمياً والصين القارية التي قلصت فيها السلطات ببطء الحواجز أمام الاستثمارات الأجنبية في السنوات القليلة الماضية. وتوسيع إمكانية الدخول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو أمر طالبت به الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم المتقدم في السنوات القليلة الماضية. والآن أصبح بوسع المستثمرين الدخول إلى سوق تضم 9.7 تريليون دولار من الديون الصينية، وهي ثالث أكبر سوق سندات بعد الولايات المتحدة واليابان. ويوم الاثنين الماضي، تم شراء سندات بقيمة مليار دولار.
وبرغم أن تحرير السوق يلقى ترحيباً لكن هذا التحرير مقيد. فالأمر يقتصر في الوقت الحالي على برنامج يتجه شمالاً، وهذا يعني أن يستطيع المستثمرون الأجانب الحصول على السندات الصينية، لكن ليس بوسع المستثمرين الصينيين الحصول على السندات التي يجري تداولها في هونج كونج. والفكرة تستهدف إبقاء الأموال في البلاد وليس التشجيع على هروب رأس المال. وحالياً لا يُسمح بشراء ديون الصين إلا للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية مثل البنوك وشركات التأمين والوساطة وصناديق الاستثمار. ولا يستطيع مستثمرو التجزئة شراء ديون الصين مثلما يفعلون مع سندات الخزانة الأميركية. لكن برغم هذا رحب بالإجراء «جون تان» رئيس قسم الأسواق المالية للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك «ستاندرد تشارترد». ويعتقد «تان» أن تدشين سوق السندات الصينية «يمثل علامة على الالتزام القوي للحكومة الصينية لفتح أسواقها بشكل أكبر. إننا متأكدون أن يلقى المخطط قبولاً حسناً من السوق ويسجل زخماً جيداً».
والعائدات على الأسهم الصينية مرتفعة نسبياً مع الأخذ في الاعتبار قوة اقتصاد العملاق الآسيوي. ويبلغ عائد سند الخزانة الصيني الذي مدته 10 سنوات 3.6%، وهو أعلى عائد مقارنة بسندات الاقتصاديات الكبرى الأخرى. وفي المقابل، تبلغ عائدات السندات المماثلة في الولايات المتحدة 2.3%. ويرى «بريندان أهيرن» كبير مسؤولي الاستثمارات في شركة «كرينشيرز» للاستشارات الاقتصادية في الصين حين أُعلن عن عملية طرح السندات في وقت سابق هذا العام أن «سندات الخزانة الصينية تقدم بالتأكيد ميزة لأسواق الديون السيادية المتقدمة على سبيل المثال تتمثل في عملة مستقرة للغاية». ولطالما طالب المستثمرون في «وول ستريت» بأن يُتاح لهم المنافسة في سوق الديون الصينية. وفي مارس الماضي، توقع «ريك رايدر» كبير مسؤولي الاستثمارات الدولية على الدخل الثابت في شركة «بلاكروك» للاستشارات الاقتصادية لشبكة (سي. إن. بي. سي) للأخبار الاقتصادية أن يكون الطلب المحتمل على السندات هائلاً. وتوقع أن تتضمن مؤشرات السندات الرئيسية «الديون الصينية على الأرجح». وذكرت «بلومبيرج» أنها ستدشن مؤشرين للدخل الثابت تتضمن السندات الصينية الصادرة باليوان.
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*محلل اقتصادي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»