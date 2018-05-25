فادي سلوم: التأني سر نجاح المائدة

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث الشيف فادي سلوم عن ضرورة التأني بتحضير المأكولات خلال شهر رمضان. وذكر أن ترتيب الأفكار أولاً ومن ثم شراء الخضراوات واللحوم وتنسيق المواد المطلوبة يساعد ربة البيت في اجتياز ثلثي الطريق للوصول إلى مائدة متوازنة. واعتبر سلوم، شيف المأكولات الشرقية من فندق أنانتارا جزيرة النخلة - دبي، أن أفضل الحلول لضمان رضا أفراد العائلة تقديم أصناف متنوعة من الأطعمة الساخنة والباردة وبكميات معتدلة بحيث تشكل إضافة اختيارية في الطبق. مع إعداد مجموعة من الحلويات تكفي الأسرة لأيام، لأنه لن يكون من السهل إعدادها بشكل يومي مع الوجبات الساخنة.

كفتة بالصينية

المكونات:

* 500 جرام مكعبات لحم الضأن