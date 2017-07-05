انطلاق دورة عناصر العرض المسرحي بورشة «السينوغرافيا»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس «الأربعاء 5 يوليو» في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات الدورة التدريبية السادسة التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة تحت عنوان «دورة عناصر العرض المسرحي»، وذلك في إطار الإعداد للدورة السادسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.

ويشمل برنامج الدورة ثلاث ورشات تغطي ثلاثة مجالات هي: «السينوغرافيا» و«التمثيل» و«الإخراج». واختارت إدارة المسرح ثلاثة من المسرحيين العرب للإشراف على حصص هذه الورشات التي ستقدم للمتدربين بعض الأفكار النظرية والتطبيقات العملية، حول جماليات العرض المسرحي، وأساليب الأداء والتشخيص والارتجال، وطرائق رسم التشكيلات والتكوينات.

واستهل البرنامج، الذي سيختتم في الثامن من أغسطس المقبل، مساء أمس بورشة «السينوغرافيا» تحت إشراف الفنان الكويتي الدكتور خليفة الهاجري، بمشاركة نحو 20 متدرباً.

وسينتسب المتدربون في وقت لاحق إلى ورشة «الإخراج المسرحي» التي سيشرف عليها الفنان اللبناني فادي أسمر، كما ستنظم ورشة ثالثة تحت إشراف الفنان الكويتي ناصر كرماني. وتستمر كل ورشة تدريبية عشرة أيام. و«دورة عناصر العرض المسرحي» بمثابة برنامج تأهيلي للهواة الراغبين في المشاركة بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بالدائرة منذ ست سنوات في مدينة كلباء؛ بهدف اكتشاف المواهب المسرحية، وصقل قدراتها والاحتفاء بها، وتقتصر المشاركة فيه على الهواة من غير المنتسبين للفرق المشهرة في الدولة.