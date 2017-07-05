«الخدمات الإنسانية» تنظم مهرجان الكتاب المستعمل طوال العام

آمنة النعيمي (الشارقة)

وجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بـ«مأسسة» مهرجان الكتاب المستعمل الذي تنظمه دورياً تحت شعار «كنز المعرفة» ليكون مستمراً طوال العام عبر مجموعة من الفعاليات كالمكتبات المتنقلة والأمكنة المخصصة لعرض الكتب في الحدائق والمراكز التجارية وغيرها إضافة إلى تعيين كادر متخصص يعنى بهذا الشأن، حرصاً على نشر الثقافة بشكل مستمر وتحقيق الأهداف المرجوة من المهرجان على نطاق أوسع.

وخلال اجتماع لرؤساء اللجان العاملة في المهرجان، أكدت مدير عام المدينة تنظيم دورته السابعة تزامناً مع تتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب عام 2019، كما جرى تأكيد دعوة أفراد المجتمع ومؤسساته للتبرع بالكتب المستعملة استعداداً للحدث المرتقب.

وقالت: إن الهدف الأساسي من مهرجان الكتاب المستعمل ليس الريع المادي الذي سيخصص دائماً لمصلحة الأشخاص أصحاب الهمم وحسب، بل الأثر المعنوي والتربوي والثقافي الذي يتركه في نفوس الشباب المتطوعين ورواده، إذ يتيح لهم المهرجان فرصة المشاركة التطوعية في كل مراحله من جمع كتب وعمليات فرز وتشكيل لجان للمناوبة، والإشراف على عمليات البيع والاحتكاك بالجمهور، بالإضافة إلى الفرصة الثمينة التي يتيحها لرواده من مختلف الفئات العمرية والسكانية، خصوصاً غير المقتدرة مادياً لاقتناء الكتب والتزود بالمعرفة والثقافة.

وأشارت المدير العام إلى واحدة من أهم قيم المهرجان ألا وهي تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، مبينة أن جميع المتطوعين في المهرجان من مختلف المدارس والجامعات والمراكز وجمعيات النفع العام، يعملون كأسرة واحدة تحقيقاً لأهداف خدمة المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لخوض تجربة رائعة وثرية بالعلم والمعرفة سواء من خلال التبرع بالكتب أو اقتنائها بأسعار مناسبة.

وأوضحت أنه على الرغم من تخصص المدينة في خدمة وتعليم وتدريب الأشخاص أصحاب الهمم، إلا أنها لا تدخر جهداً في تنظيم الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تقديم الفائدة لجميع فئات المجتمع، انطلاقاً من إدراكها أهمية زيادة الوعي الثقافي والمعرفي، ومن هنا فإن توفير الكتب القيمة بأسعار رمزية يحقق هذه الغاية النبيلة.