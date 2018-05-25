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معجزات الأنبياء

داود.. أدرك تسبيح الطير والجبال
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تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018

أحمد شعبان (القاهرة)

نبي الله داود عليه السلام، من الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل، وآتاه الملك والنبوة، وهو من سبط يهوذا بن يعقوب، وذكره الله في القرآن الكريم في آيات كثيرة، قال تعالى: (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً)، «سورة الإسراء: الآية 55».

أقام نبي الله داود دولة بني إسرائيل وحكمها بعده ابنه سليمان، وكان ابتلاؤهما بالنعمة وليس بالشدائد، وقد تركزت عقيدة التوحيد في بني إسرائيل في هذا العهد بتوالي الرسل والكتب السماوية.

تحدث رب العزة عن آيات ومعجزات داود في عدة مواضع في القرآن الكريم، قال تعالى: (وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ* وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ)، «سورة الأنبياء: الآيات 79 - 80».

تسبيح

وقال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ* أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، «سورة سبأ: الآيات 10 - 11» ... المزيد
     
 

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