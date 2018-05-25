داود.. أدرك تسبيح الطير والجبال

أحمد شعبان (القاهرة)
نبي الله داود عليه السلام، من الذين أرسلهم الله إلى بني إسرائيل، وآتاه الملك والنبوة، وهو من سبط يهوذا بن يعقوب، وذكره الله في القرآن الكريم في آيات كثيرة، قال تعالى: (وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً)، «سورة الإسراء: الآية 55».
أقام نبي الله داود دولة بني إسرائيل وحكمها بعده ابنه سليمان، وكان ابتلاؤهما بالنعمة وليس بالشدائد، وقد تركزت عقيدة التوحيد في بني إسرائيل في هذا العهد بتوالي الرسل والكتب السماوية.
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تسبيح
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