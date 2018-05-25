الأمانة خلق إسلامي.. وفريضة حملها الإنسان

أحمد محمد (القاهرة)
الأمانة خلق جميل، من أعظم صفات الأنبياء والصالحين، تزيد الثقة والطمأنينة بين أفراد المجتمع، وتقوي المحبة والأخوة والتعاون، طاعة لله، وقد أمر عز وجل عباده المؤمنين بأداء الأمانات إلى أصحابها، وهي تنفيذ لتعاليم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي دعانا إلى التخلق بخلقها، فقال: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»، وقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له». وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، موضع ثقة أهل مكة جميعاً، فكل من يملك شيئاً يخاف عليه من الضياع يضعه أمانة عند رسول الله، وكان يحافظ على هذه الأمانة ويردها إلى صاحبها كاملة حين يطلبها.
قال محمد الأمين الشنقيطي، الأمانة تشمل كل ما استودعك الله، وأمرك بحفظه، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس، والأمانة خلُق النبل، يحرص عليه كل ذي دين، الفريضة التي يتواصى به المسلمون برعايتها، ويستعينون بالله في حفظها، تشمل الدين والطاعة والفرائض والحدود إن قام بها الإنسان أثيب، وإن تركها عوقب، وتشمل الحياة كلها، ولنستمع إلى قول الله تعالى بهذا البيان المهيب مبينا شأن عظم الأمانة: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا...)، «سورة الأحزاب: الآية 72»، والأمانة خلق جليل من أخلاق الإسلام، فهي فريضة عظيمة حملها الإنسان، بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها، ولقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانات.
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