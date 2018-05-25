الطوخي.. كروان الإذاعة المصرية

أحمد مراد (القاهرة)
جمع القارئ والمنشد الشيخ محمد الطوخي، بين تلاوة القرآن الكريم، وفن الابتهالات والتواشيح الدينية، وكان صاحب مدرسة متميزة في المجالين، ولقب بـ «كروان الإذاعة المصرية».
ولد الشيخ الطوخي سنة 1922 في قرية «سنتريس»، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية - في دلتا مصر - وعندما بلغ العاشرة من عمره أتم حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية، بعدها التحق بالدراسة في الأزهر، ودرس العلوم الشرعية من حديث وفقه وسيرة وتفسير ولغة، وأجاد القراءات السبع والعشر، وانطلق بعدها في تلاوة القرآن الكريم، وإلقاء التواشيح الدينية في كل أنحاء مصر وخارجها.
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وعندما تأسست إذاعة القرآن الكريم عهد الدكتور كامل البوهي مسؤول الإذاعة آنذاك إلى الشيخ الطوخي أن يؤدي النشيد الافتتاحي، وظلت الإذاعة تفتتح بنشيد الشيخ الطوخي على مدى عدة سنوات، وحرص على دراسة الموسيقى، حتى وصله خطاب من إدارة المعهد العالي للموسيقى يخطرونه بأنه وقع عليه الاختيار كعضو بالمعهد.
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سجل الشيخ الطوخي العديد من شرائط الكاسيت في الإنشاد الديني، تتضمن أجمل قصائد المديح النبوي، وحصل على العديد من شهادات التقدير في تلاوة القرآن الكريم وفن الابتهالات الدينية، وتم تكريمه في مصر وشتى دول العالم تقديراً لجهوده في تلاوة القرآن والإنشاد الديني.
توفى الشيخ الطوخي في السادس من مارس العام 2009 عن عمر يناهز السابعة والثمانين عاماً.