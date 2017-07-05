العين تحتفل بكأس العالم للأندية في «بوادي مول»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن تنظيمها عرضين تفاعليين احتفالاً بالنسخة الرابعة عشرة من كأس العالم للأندية «الفيفا» في «بوادي مول» بمدينة العين من 6 إلى 8 يوليو، ومن 3 إلى 5 أغسطس المقبل، وذلك تزامناً مع قرب موعد انطلاق فعاليات موسم صيف أبوظبي 2017.

ويهدف العرضان إلى الترويج لمونديال أبوظبي ضمن أجواءٍ مليئة بالتسلية والمرح، وتتخلل الفعاليات سلسلة من النشاطات والمسابقات التي تتيح لعشاق الرياضة اختبار معلوماتهم ومهاراتهم في كرة القدم، وليقوموا بعد ذلك بتسجيل رصيدهم من خلال التطبيق الذكي الرسمي لمعرفة ترتيبهم بين بقية المتنافسين على مستوى الدولة، ما يضفي جواً من المنافسة الودية خلال فترة العروض.

ويتزامن موسم صيف أبوظبي لهذه السنة مع التحضيرات الجارية لاستضافة مباريات المونديال خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وملعب هزاع بن زايد في العين.