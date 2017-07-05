نافاس.. والبداية السعيدة !

سان خوسيه (د ب أ)







أعرب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته ببدء الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد من دون إصابات وبحالة بدنية جيدة. وأكد نافاس أنه بحالة بدنية جيدة، وأنه يشعر بتفاؤل كبير حيال استعدادات الموسم الجديد قبل أن يعود للانخراط في تدريبات النادي الملكي في 10 يوليو الجاري. وقال: تمكنت من قضاء العطلة مع عائلتي وأصدقائي، وقمت بالكثير من النشاطات التي تروق لي، سنعود للتركيز على ما يجب أن نقوم به هذا العام. وقضى نافاس عطلة امتدت لأسبوعين في كوستاريكا بعدما شارك مع منتخب بلاده في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.



ومر الحارس الكوستاريكي بمرحلة تذبذب في المستوى الفني مع ريال مدريد في بداية الموسم الماضي، بعد أن خضع لعملية جراحية في كاحل القدم، إلا إنه قدم مستوىً رائعاً في الأسابيع الأخيرة من ذلك الموسم وقاد فريقه للحصول على لقبي بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.