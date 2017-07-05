بيبي إلى بشكتاش التركي

إسطنبول (د ب أ)

أعلن نادي بشكتاش التركي عن ضم المدافع البرتغالي المخضرم «بيبي»، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

وفسخ بيبي (34 عاماً) عقده مع الريال في نهاية الموسم الماضي، وأثيرت تكهنات واسعة حول انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن بشكتاش ظفر بالصفقة في النهاية.

وفاز بيبي مع المنتخب البرتغالي بالمركز الثالث في كأس القارات يوم الأحد الماضي.

وانضم بيبي إلى ريال مدريد في 2007 قادماً من بورتو البرتغال مقابل نحو 26 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 334 مباراة، وسجل 15 هدفاً وصنع 19 هدفاً.

وخلال مسيرته التي امتدت لعشرة أعوام مع النادي الملكي تعرض بيبي للطرد ست مرات، وتوج بيبي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين.

ولكن المدافع البرتغالي المخضرم خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم الماضي، مما عجل برحيله عن الفريق.