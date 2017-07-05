توميتش.. قليل من الملل !

لندن (د ب أ)

اعترف الأسترالي بيرنارد توميتش أنه يلعب التنس من دون حافز أو دافع وهو ما أدى لخروجه من البطولة، بعد هزيمته أمام ميشا زفيريف 6 - 4 و6 - 3 و6 - 4، وقدم توميتش أداء مختلفا عن الذي ظهر به أمام الألماني الذي تغلب عليه قبل أسبوع في بطولة إيستبورن.

وقال المصنف رقم 59 على العالم: بالطبع إصابتي (في الظهر) أثرت على تركيزي، لم أكن حاضرا ذهنيا وجسديا لتقديم أداء جيد.

وتابع: لا أعرف لماذا، ولكن، لأكون صريحا شعرت بالملل قليلا.

وعندما ظهر موضوع الجائزة المالية للبطولة - حيث حصل توميتش على 45 ألف دولار لظهوره - كان له ردا سريعا حيث قال: إذا طلب من روجيه فيدرر أن يعيد 500 مليون دولار، هل سيفعل هذا؟ كلنا نعمل من أجل المال، ربما يمكنني أن أتبرع بهم لجمعية خيرية.