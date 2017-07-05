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توميتش.. قليل من الملل !
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

لندن (د ب أ)

اعترف الأسترالي بيرنارد توميتش أنه يلعب التنس من دون حافز أو دافع وهو ما أدى لخروجه من البطولة، بعد هزيمته أمام ميشا زفيريف 6 - 4 و6 - 3 و6 - 4، وقدم توميتش أداء مختلفا عن الذي ظهر به أمام الألماني الذي تغلب عليه قبل أسبوع في بطولة إيستبورن.

وقال المصنف رقم 59 على العالم: بالطبع إصابتي (في الظهر) أثرت على تركيزي، لم أكن حاضرا ذهنيا وجسديا لتقديم أداء جيد.

وتابع: لا أعرف لماذا، ولكن، لأكون صريحا شعرت بالملل قليلا.

وعندما ظهر موضوع الجائزة المالية للبطولة - حيث حصل توميتش على 45 ألف دولار لظهوره - كان له ردا سريعا حيث قال: إذا طلب من روجيه فيدرر أن يعيد 500 مليون دولار، هل سيفعل هذا؟ كلنا نعمل من أجل المال، ربما يمكنني أن أتبرع بهم لجمعية خيرية.

وقال توميتش (24 عاما) إن الفتور أصبح شعورا مألوفا: لقد شعرت به في أوقات عديدة في مسيرتي، ودفت الثمن. ... المزيد
     
 

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