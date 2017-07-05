كيربر.. بداية غير مقنعة

لندن (أ ف ب)

حجزت الألمانية انجيليك كيربر، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا وليامس، بطاقتها على حساب فالكوني المصنفة 247 عالميا والصاعدة من التصفيات.

وحققت كيربر الأهم من دون أن تقنع، فعلى الرغم من سيطرتها على مجريات المباراة إلا أنها خسرت إرسالها في مناسبتين أمام فالكوني التي لم يسبق لها الفوز في أي مباراة في مشاركاتها الأربع السابقة في البطولة اللندنية.

وتراجع مستوى كيربر كثيرا هذا الموسم وقد خرجت من الدور الأول لبطولة رولان جاروس الفرنسية، علما بأنها تواجه خطر التنازل عن المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، ويتعين عليها الفوز باللقب الإنجليزي لكي تبقى في الصدارة.

وفي غياب الأميركية سيرينا التي تنتظر مولودا، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها في فئة السيدات لإحراز اللقب، خصوصا من التشيكية كارولينا بليسكوفا والرومانية سيمونا هاليب.

وقالت كيربر بطلة أستراليا المفتوحة وفلاشينج ميدوز الموسم الماضي: عدت بالذكريات إلى العام الماضي، ما حصل حينها كان أمرا رائعا، أنا سعيدة بالعودة إلى هنا، لكن العام الحالي مختلف جدا، أنا سعيدة بتخطي الدور الأول.

وتلتقي كيربر في الدور التالي مع البلجيكية كيرستن فليبكينز الفائزة على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-3.