كيربر.. بداية غير مقنعة

لندن (أ ف ب)
حجزت الألمانية انجيليك كيربر، وصيفة بطلة النسخة الأخيرة عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا وليامس، بطاقتها على حساب فالكوني المصنفة 247 عالميا والصاعدة من التصفيات.
وحققت كيربر الأهم من دون أن تقنع، فعلى الرغم من سيطرتها على مجريات المباراة إلا أنها خسرت إرسالها في مناسبتين أمام فالكوني التي لم يسبق لها الفوز في أي مباراة في مشاركاتها الأربع السابقة في البطولة اللندنية.
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وفي غياب الأميركية سيرينا التي تنتظر مولودا، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها في فئة السيدات لإحراز اللقب، خصوصا من التشيكية كارولينا بليسكوفا والرومانية سيمونا هاليب.
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وتلتقي كيربر في الدور التالي مع البلجيكية كيرستن فليبكينز الفائزة على اليابانية ميساكي دوي 6-4 و6-3.