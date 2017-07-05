راونيتش بسرعة 226 كلم !

لندن (رويترز)

‬‬ سجل الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون للتنس الموسم الماضي أسرع إرسال في بطولة العام الحالي حتى الآن وبلغ 226.917 كيلومتر في الساعة خلال فوزه على الألماني يان لينارد شتروف بثلاث مجموعات متتالية 7-6 و6-2 و7-6 في الدور الأول.

ووجه المصنف السادس 20 إرسالا ساحقا وخسر شوطا واحدا عندما كان يملك الإرسال قبل أن يصعب الأمور على نفسه أمام منافسه المصنف 53 عالميا الذي احتل المركز الثاني في قائمة أصحاب الإرسال الأسرع في البطولة حتى الآن بسرعة 222.089 كيلومتر في الساعة.

وعانى راونيتش من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وخسر في الدور الأول لبطولة كوينز الشهر الماضي ليصبح هذا هو أول عام لا يفوز فيه اللاعب الكندي بمباراة على العشب قبل ويمبلدون منذ عام 2014.

وقال راونيتش: لا امتلك حاليا القدرة على خوض مباريات متتالية بأداء ثابت لكنني تجاوزت هذا الموقف عدة مرات من قبل، أنا سعيد بما تحقق من تطور، يجب أن أزيد من تركيزي قليلا وأظهر انضباطا أكثر، وهذا لا يحدث بسهولة.

وتقدم راونيتش، الذي خسر في نهائي 2016 أمام آندي موراي، كثيرا على الشبكة في المجموعة الأولى الصعبة وإن حقق ذلك نتائج مختلفة.

وحافظ اللاعب الكندي على ضربات إرساله القوية التي لم تقل في المعتاد عن 209.214 كيلومتر في الساعة وهو ما أبعده عن المتاعب خلال المباراة.

وأجبر شتروف (27 عاما) منافسه الكندي على خوض شوط فاصل آخر عندما كسر إرساله بينما كان يرسل لحسم المباراة، لكن راونيتش تقدم 6-4 في الشوط الفاصل قبل أن يحسمه لصالحه بعد ضربة خلفية من شتروف ذهبت إلى خارج الملعب.