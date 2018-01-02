3 أبطال لأول مرة في النسخة الـ 29 لـ «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

أعلنت 10 فرق عن مشاركتها في النسخة الـ29 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة والمقرر إقامتها من 18 حتى 27 يناير الجاري، حيث يوجد 3 فرق من لبنان، وهي الحكمة والرياضي والهومنتمن، والأهلي والزمالك من مصر، وسلا المغربي والاتحاد الليبي والنجم الرادسي التونسي وفريق فلبيني إضافة إلى منتخبنا الوطني.

ويشارك للمرة الأولى في البطولة 3 فرق أبطال، وهم الرياضي اللبناني بطل آسيا، والهومنتمن بطل العرب، وسلا بطل أفريقيا، وهو ما يجعل النسخة مختلفة كثيراً من ناحية القوة داخل أرض الملعب والأسماء اللامعة من اللاعبين المشاركين فيها.

وعبر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد عن سعادته بوجود هذه الأسماء اللامعة من الفرق العربية المختلفة، وهو ما سيجعل للبطولة مذاقها الفني الخاص كما تعودنا على مدار تاريخها، التي ساهمت بشكل كبير في تطوير اللعبة ليس في الإمارات فقط، بل في المنطقة بشكل عام.

وقال: «سيتم إجراء القرعة يوم 15 من الشهر الجاري على أن يبدأ وصول الفرق المشاركة يوم 17 استعداداً لانطلاق المنافسات في اليوم التالي مباشرة، مشيراً إلى أن الترتيبات الخاصة بالبطولة كافة في المراحل الأخيرة من الانتهاء من حيث الإقامة والإعاشة الخاصة بالمشاركين والتنقلات والملاعب الخاصة بتدريبات الفرق وملعب البطولة».

وتابع: «هذه النسخة سيشارك فيها منتخبنا الوطني الأول بمنتهى القوة، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم للغاية قبل مشاركته في تصفيات الخليج المؤهلة لأمم آسيا، حيث هناك جولة ستقام في البحرين فبراير المقبل، وجولة أخرى ستقام في دبي وهدفنا محدد وواضح من خلال دولية دبي بتحقيق أقصى استفادة مع فرق قوية للغاية على مستوى القارة الآسيوية والأفريقية، وهو ما سيعود بالفائدة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين».

وأضاف: «هناك متابعة دقيقة من الجهاز الفني للمنتخب لجميع اللاعبين المشاركين في الدوري المحلي للاستقرار على قائمة المشاركين في ظل المرحلة المقبلة المهمة من مسيرة اللعبة ليس فقط على مستوى الفريق الأول، بل على مستوى منتخب الشباب أيضاً الذي يستعد للمشاركة الخليجية المقبلة في سلطنة عمان».

من جهة أخرى، يبدأ منتخبنا ترتيباته الأخيرة للبطولة يوم 12 من الشهر الجاري بعد الجولة الـ15 لدوري رجال السلة المقررة 11 يناير، حيث يبدأ المنتخب في التجمع في اليوم التالي حتى موعد انتهاء دولية دبي.