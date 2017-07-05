ديوكوفيتش وفيدرر.. عبور بـ «الانسحاب»

لندن (أ ف ب)

استفاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر من انسحاب منافسيهما لتخطي الدور الأول لبطولة ويمبلدون للتنس، وخاض ديوكوفيتش 40 دقيقة فقط من مباراته مع السلوفاكي مارتن كليزان قبل أن ينسحب الأخير بسبب الإصابة في ربلة الساق والنتيجة 6-3 و2-صفر و30-صفر لصالح الصربي.

بدوره، لعب فيدرر 43 دقيقة من مباراته مع الأوكراني الكسندر دولجوبولوف قبل أن ينسحب الأخير بسبب الإصابة في الكاحل والنتيجة 6-3 و3-صفر و30-30 لصالح السويسري.

وحسم ديوكوفيتش (30 عاما) المجموعة الأولى في صالحه 6-3 وتقدم 2-صفر و30-صفر في الثانية قبل أن يعلن كليزان انسحابه.

وقال ديوكوفيتش، الذي يسعى إلى الفوز بأول لقب جراند سلام منذ بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي: كانت لديه مشاكل في المشي، حاولت التركيز على خطة لعبتي، وكنت أرسل بشكل جيد، عودتي إلى اللعب في الملعب الرئيسي كانت رائعة، إنه مهد تاريخ التنس، وينتابك شعور استثنائي عندما تلعب هنا، لكنك لا تريد إنهاء المباراة بهذه الطريقة، في إشارة إلى انسحاب منافسه.