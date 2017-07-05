«آل علي» في بطولة بولندا للرجل الحديدي

سامي عبدالعظيم (الفجيرة)

يستعد محسن حسن آل علي، قائد فريق الفجيرة للترايثلون، للمشاركة في بطولة بولندا للرجل الحديدي المقررة 8 أغسطس المقبل، والتي تعتبر محطة مهمة في سباق المنافسة على بطاقة التأهل إلى بطولة العالم بجنوب أفريقيا، كما أن البطولة تعد مهمة للغاية قبل ظهور آل علي في النسخة الحالية من بطولة العالم في الولايات المتحدة الأميركية بحلول سبتمبر المقبل.

وأكد محسن آل علي أن نجاحه في الحصول على المركز الرابع ببطولة كوريا الجنوبية التي أقيمت العام الماضي منحه فرصة الوصول إلى النسخة الحالية لمونديال أميركا، حيث حرص على تنفيذ البرنامج الإعدادي بالتنسيق مع مدرب ألماني يملك خبرة كبيرة في لعبة للترايثلون، موضحاً أنه يمثل فريق الفجيرة للترايثلون في البطولة التي تشهد منافسة قوية بين أفضل اللاعبين على مستوى العالم للحصول على المراكز الأولى، وقدم شكره لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الدعم الكبير الذي قدمه للفريق، والاهتمام الكبير من سموه بكل ما يمكن أن يمثل التطور اللافت في المستوى الفني خلال المرحلة الماضية، والمنافسة على أفضل النتائج في جميع البطولات.

وأشار محسن آل علي إلى ضرورة مضاعفة جهوده لخطف بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة العالم في جنوب أفريقيا، إلى جانب أن المشاركة تعد «بروفة» مهمة قبل الانتقال إلى بطولة العالم في أميركا، وقال: أشعر بأن التحدي الذي ينتظرني في البطولة يمثل دافعاً قوياً لتقديم المستوى الفني الذي يساعدني في الوصول إلى أفضل النتائج.

وكشف آل علي عن مشاركات عدة في الموسم الجديد خلال سبتمبر المقبل في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب البطولة الخليجية في سلطنة عمان، مضيفاً أن تزايد عدد المواطنين للانضمام إلى رياضة للترايثلون يؤكد حالة الاهتمام بهذه الرياضة التي تحظى بالتقدير الكبير من الجاليات الأجنبية في الدولة، إذ يصل عدد المشاركين في البطولات التي تشهدها دبي بالذات إلى نحو 1000 رياضي، وتوقع في الوقت نفسه تزايد الاهتمام بهذه اللعبة من الفئات المختلفة للوصول إلى عدد أكبر في المواسم المقبلة.

ونوه إلى رغبته بالتحول من الهواية إلى الاحتراف في هذه اللعبة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال المواظبة على المشاركة في البطولات المحلية والخارجية والاستفادة من الاحتكاك مع أفضل العناصر على مستوى العالم، لكونها معتمدة على المستوى الأولمبي.