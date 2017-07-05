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ينطلق الأحد ويقام لمدة 54 يوماً

مهرجان أبوظبي الرياضي الثاني من أجل النشاط والصحة
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)


أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، اكتمال التحضيرات كافة الخاصة بتنظيم مهرجان أبوظبي الرياضي للعام الثاني على التوالي الذي سيقام لمدة 54 يوماً ابتداءً من يوم الأحد المقبل وحتى 31 أغسطس، تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك»، وذلك خلال فترة موسم الصيف، في خطوة مهمة تحرص على تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة في بيئة مثالية.
ويهدف المهرجان الذي يقام للمرة الثانية على التوالي، إلى تشجيع مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة، وتوفير المناخ الملائم لممارسة مختلف الأنشطة البدنية خلال موسم الصيف، والعمل على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية مثالية، والتوعية بأهميتها ودورها في حياة الفرد بالمجتمع، ورفع المستوى الثقافي الرياضي للأجيال كافة «كبار، صغار، رجال، سيدات»، وذلك بالتزامن مع انطلاق عطلة الصيف للمدارس.

ويشمل المهرجان 15 نشاطاً رياضياً أفراد المجتمع كافة، وبصفة مفتوحة للعوائل، وسط تنوع الرياضات والألعاب الترفيهية للصغار، ومن بين تلك الأنشطة: كرة القدم، كرة السلة، تنس الريشة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، تنس الطاولة، مضمار للجري، «الكروس فت»، منطقة التمارين الرياضية، أكروبول للأطفال «رمي الكرة - القفز»، منطقة أدغال للأطفال، منطقة ترامبولين للأطفال «القفز»، جيرو سكوب للأطفال «الكرسي المتحرك 360 درجة بالمحور نفسه»، منطقة تزلج للأطفال والكبار، اليوغا والكروس فت للسيدات.
وباتت قاعات وصالات «أدنيك» جاهزة لاحتضان فعاليات الحدث واستقبال عموم فئات المجتمع «صغار، كبار، رجال، سيدات»، للممارسة الرياضية وإعلاء شعار الرياضة نمط الحياة المثالية والصحية، إلى جانب ذلك يعد المهرجان فرصة مميزة لأفراد الأسرة لقضاء أوقات مميزة في الفعاليات الترفيهية والجانب الآخر في النشاطات الرياضية، في بيئة متكاملة متوافرة بها الأجواء الإيجابية كافة التي تمنح أفراد المجتمع السعادة والحيوية.
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