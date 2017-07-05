9 لاعبين يمثلون الجزيرة في جراند سلام طوكيو

أبوظبي (الاتحاد)







تتوجه بعثة نادي الجزيرة الأربعاء المقبل إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي ستقام في مركز المعارض بطوكيو 15 يوليو الجاري.



وصرح محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى رئيس بعثة الجزيرة بأن الفريق استعد جيداً للمشاركة في البطولة بهدف المنافسة في الذهب والصعود لمنصات التتويج في مختلف الفئات، خصوصاً أن أبطال الجزيرة قدموا مستويات كبيرة في النسخ الماضية والتي كانت من ضمن أسباب فوزنا بلقب أفضل ناد للعام الثاني على التوالي في الموسم.

وقال: «بناءً على توجيهات الإدارة العليا للنادي، فقد أصبح لزاماً على نادي الجزيرة أن يقدم الأفضل في كل المناسبات سواءً محلياً أو خارجياً، وتضم البعثة اللاعبين سلطان آل علي، وعمر الحوسني، وخالد آل علي، وناصر أحمد، وعبدالله إبراهيم، وجابر إبراهيم، وجاسم سعيد مبارك، ومصبح الكثيري، واللاعبة سلوى آل علي، عبير السويدي مشرفة الفتيات فيما سيكون معهم المدرب وسام أحمد».



وأثنى اللاعب سلطان آل علي على المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، فيما أعرب وسام أحمد مدرب الفريق عن ثقته بقدرة لاعبي الجزيرة على رفع علم الإمارات وعلم ناديهم في هذه البطولة العالمية التي تحظى بمشاركة أفضل أبطال اللعبة على مستوى العالم، مما يزيد من قيمتها التنافسية التي تتمثل في الرغبة في رفع رصيد نقاط التصنيف العالمي بهدف الحفاظ على الصدارة للعام الثالث على التوالي.