منتخب الجو جيتسو يغادر اليوم للمشاركة في «شاطئية تايلاند»

أمين الدوبلي (أبوظبي)
تتوجه صباح اليوم بعثة منتخب الجو جيتسو للمشاركة في البطولة الآسيوية الشاطئية بمدينة بتايا في تايلاند التي ستنطلق فعالياتها السبت المقبل، وتضم بعثة المنتخب 11 لاعباً هم: زايد الكعبي، إبراهيم الحوسني، خلفان بالهول، سعود الحمادي، عبدالله محمد مسلم، عبيد النعيمي، خليفة السويدي، زايد المنصوري، جمعه سالم، مبارك عمرو وسعيد الحاج، فضلاً عن الجهاز الفني المكون من روبيرتو ليما الشهير بجوردو، وجوزيه جونيور بطل العالم وصاحب الخبرة الكبيرة في نزالات «دون البدلة».
وسبق البعثة إلى بتايا رئيسها يوسف البيرق منذ عدة أيام لترتيب أوضاع المنتخب هناك، كما غادر أيضاً الحكم الدولي أليكس باز للتجهيز لإدارة نزالات البطولة، خصوصاً بعد التعديلات التي أجريت عليها للمرة الأولى، سواء في التوقيتات أو اللوائح الخاصة بها.
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وقال البلوشي: «بعد بطولة تركمانستان يشارك منتخب الأشبال تحت 15 سنة في تحدي البلقان أيام 22 و23 و 24 سبتمبر، ثم المحطة الثالثة من جولات أبوظبي جراند سلام بريو دي جانيرو أيام 10 و11 و12 نوفمبر، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام للمرة الأولى، وستكون بمثابة احتكاك قوي لعناصر منتخبنا الوطني، ومنها سيتوجه المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للكبار بكولومبيا أيام 24 و25 و26 نوفمبر في مدينة بوجوتا، ثم البطولة الشاطئية بكولومبيا أيضاً في مدينة كارتاخيتا يوم 30 نوفمبر من العام الجاري، على أن تنظم أبوظبي بطولة شاطئية عالمية يناير العام المقبل، وبعدها يشارك المنتخب في جولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في آيبيك أرينا، ليستعد بعد ذلك من أجل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها العاشرة».
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وأوضح بأن رباعي المنتخب الأول سيغادرون للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية ببولندا 18 يوليو الجاري، من أجل التكيف مع الطقس البارد، فضلاً عن إجراء التدريبات خلال الفترة ما بعد الافتتاح وحتى انطلاق المنافسات الرسمية 28 يوليو، ومما يجدر ذكره أن الجو جيتسو اللعبة الوحيدة التي ستمثل الإمارات في البطولة ،وسيحمل لاعبو فن الإخضاع علم الدولة في الافتتاح المقرر 20 يوليو، وتعد البطولة إحدى أبرز التحديات في العام الجاري لجو جيتسو الإمارات.
وقال: بخصوص منتخب الفتيات فهن يتدربن بشكل يومي تحت إشراف المدربة البرازيلية بيرسيللا في مدرسة الريم، وسوف نقيم لهن معسكراً داخلياً بمشاركة عدد من اللاعبات الدوليات من آسيا وأوروبا، وبعض لاعبات الأردن البارزات قبل بطولة ألعاب الصالات في تركمانستان، بالتوازي مع معسكر الرجال في البرازيل، وللعلم فإن نفس منتخب السيدات الذي سيشارك في البطولة الآسيوية بهانوي هو الذي سيشارك في بطولة آسيا ألعاب الصالات في عشق أباد، إلى جانب عناصر منتخب الرجال في البطولتين؛ لأننا نعتبر أن هانوي أفضل بروفة إعداد لبطولة ألعاب عشق أباد.