منتخب الجو جيتسو يغادر اليوم للمشاركة في «شاطئية تايلاند»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تتوجه صباح اليوم بعثة منتخب الجو جيتسو للمشاركة في البطولة الآسيوية الشاطئية بمدينة بتايا في تايلاند التي ستنطلق فعالياتها السبت المقبل، وتضم بعثة المنتخب 11 لاعباً هم: زايد الكعبي، إبراهيم الحوسني، خلفان بالهول، سعود الحمادي، عبدالله محمد مسلم، عبيد النعيمي، خليفة السويدي، زايد المنصوري، جمعه سالم، مبارك عمرو وسعيد الحاج، فضلاً عن الجهاز الفني المكون من روبيرتو ليما الشهير بجوردو، وجوزيه جونيور بطل العالم وصاحب الخبرة الكبيرة في نزالات «دون البدلة».

وسبق البعثة إلى بتايا رئيسها يوسف البيرق منذ عدة أيام لترتيب أوضاع المنتخب هناك، كما غادر أيضاً الحكم الدولي أليكس باز للتجهيز لإدارة نزالات البطولة، خصوصاً بعد التعديلات التي أجريت عليها للمرة الأولى، سواء في التوقيتات أو اللوائح الخاصة بها.

وأكد يوسف البلوشي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو، أن مشاركة المنتخب في تايلاند هي التدشين الرسمي الأول للمشاركات الخارجية في الموسم الجديد المزدحم بالروزنامة الخارجية، سواء الآسيوية أو العالمية أو الدولية، من خلال بطولة أبوظبي جراند سلام، مشيراً إلى أن برنامج المشاركات الخارجية يتضمن أيضاً بطولة الألعاب العالمية ببولندا أيام 28 و29 و30 يوليو الجاري من خلال 4 لاعبين كبار هم فيصل الكتبي، يحيى الحمادي، محمد القبيسي وطالب الكربي، ثم بطولة آسيا بهانوي في فيتنام أيام 11 و12 و 13 أغسطس التي نشارك فيها ببعثة كبيرة تتضمن فريقين للرجال والسيدات، ثم معسكراً خارجياً في البرازيل للمنتخبين الكبار والصغار بـ 40 لاعباً تقريباً في مدينتين مختلفتين اعتباراً من 17 أغسطس وحتى 11 سبتمبر، ومن بعده التوجه مباشرة إلى العاصمة التركمانستانية عشق أباد للمشاركة في بطولة آسيا للألعاب داخل الصالات تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية التي ينظمها المجلس الأولمبي الآسيوي 16 و17 سبتمبر، وهي من أهم التحديات في الموسم الجاري.

وقال البلوشي: «بعد بطولة تركمانستان يشارك منتخب الأشبال تحت 15 سنة في تحدي البلقان أيام 22 و23 و 24 سبتمبر، ثم المحطة الثالثة من جولات أبوظبي جراند سلام بريو دي جانيرو أيام 10 و11 و12 نوفمبر، والتي ستقام على مدار ثلاثة أيام للمرة الأولى، وستكون بمثابة احتكاك قوي لعناصر منتخبنا الوطني، ومنها سيتوجه المنتخب للمشاركة في بطولة العالم للكبار بكولومبيا أيام 24 و25 و26 نوفمبر في مدينة بوجوتا، ثم البطولة الشاطئية بكولومبيا أيضاً في مدينة كارتاخيتا يوم 30 نوفمبر من العام الجاري، على أن تنظم أبوظبي بطولة شاطئية عالمية يناير العام المقبل، وبعدها يشارك المنتخب في جولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في آيبيك أرينا، ليستعد بعد ذلك من أجل المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها العاشرة».

وتابع: «بالنسبة لبعثة منتخبنا إلى تايلاند فلن تكون هنالك فرصة للتدريب، لأن المنتخب سيصل اليوم، ثم يخضع إلى إجراءات الوزن غداً وتقام المنافسات في اليوم التالي، نعطي البطولة أهمية كبرى كونها تجميع للنقاط وتأهيل لبطولة الألعاب العالمية في سان دييجو بالولايات المتحدة الأميركية في صيف عام 2019، وللعلم فإن منتخبنا هذه المرة يضم مجموعة من العناصر الشابة مثل سعيد الحاج الذي وصل لمرحلة البالغين، ويشارك فيها للمرة الأولى وعبدالله محمد مسلم الذي تطور مستواه بشكل لافت في المرحلة الأخيرة، حيث رأى الجهاز الفني للمنتخب أن يحفزه ويحفز كل مجتهد، وسعيد المزروعي الذي يقدم مستويات مميزة من الموسم الماضي ومعه مبارك عمرو الذي كان رقماً صعباً في الحزام الأبيض الموسم الماضي وتمت ترقيته في نهاية الموسم للحزام الأزرق، وعبيد النعيمي الذي أنهى الموسم الماضي بإنجاز دولي، وزايد المنصوري الذي يعد أحد أهم أبطال المستقبل، إلى جانب بعض عناصر الخبرة المتمثلة في الثلاثي إبراهيم الحوسني، وخلفان بالهول، وزايد الكعبي».

وأوضح بأن رباعي المنتخب الأول سيغادرون للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية ببولندا 18 يوليو الجاري، من أجل التكيف مع الطقس البارد، فضلاً عن إجراء التدريبات خلال الفترة ما بعد الافتتاح وحتى انطلاق المنافسات الرسمية 28 يوليو، ومما يجدر ذكره أن الجو جيتسو اللعبة الوحيدة التي ستمثل الإمارات في البطولة ،وسيحمل لاعبو فن الإخضاع علم الدولة في الافتتاح المقرر 20 يوليو، وتعد البطولة إحدى أبرز التحديات في العام الجاري لجو جيتسو الإمارات.

وقال: بخصوص منتخب الفتيات فهن يتدربن بشكل يومي تحت إشراف المدربة البرازيلية بيرسيللا في مدرسة الريم، وسوف نقيم لهن معسكراً داخلياً بمشاركة عدد من اللاعبات الدوليات من آسيا وأوروبا، وبعض لاعبات الأردن البارزات قبل بطولة ألعاب الصالات في تركمانستان، بالتوازي مع معسكر الرجال في البرازيل، وللعلم فإن نفس منتخب السيدات الذي سيشارك في البطولة الآسيوية بهانوي هو الذي سيشارك في بطولة آسيا ألعاب الصالات في عشق أباد، إلى جانب عناصر منتخب الرجال في البطولتين؛ لأننا نعتبر أن هانوي أفضل بروفة إعداد لبطولة ألعاب عشق أباد.