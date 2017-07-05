230 هدفاً في الشوط الأول.. والثاني يتفوق بـ 341

مراد المصري (دبي)

571 ‬هدفاً ‬هو ‬حصيلة ‬182 ‬مباراة ‬شهدها ‬دورينا ‬الموسم ‬الحالي ‬2016-2017، ‬الذي ‬أسدل ‬الستار ‬عليه ‬بعد ‬رحلة ‬طويلة ‬تابعنا ‬خلالها ‬الكرة ‬وهي ‬تعانق ‬الشباك ‬مراراً ‬وتكراراً.

وبلغ معدل تسجيل الأهداف في دورينا 3.13 ‬هدف ‬للمباراة ‬الواحدة، ‬علماً ‬أن ‬مرحلة ‬الذهاب ‬شهدت ‬274 ‬هدفاً ‬فيما ‬ازدادت ‬الغلة ‬في ‬مرحلة ‬الإياب ‬لتصل ‬إلى ‬297 ‬هدفاً، ‬وتصدر ‬الجزيرة ‬المتوج ‬باللقب ‬بالطبع ‬قائمة ‬أكثر ‬الفرق ‬تسجيلاً ‬للأهداف ‬بواقع ‬72 ‬هدفاً، ‬كان ‬نصيب ‬علي ‬مبخوت ‬نجم ‬منتخبنا ‬الوطني ‬33 ‬هدفاً ‬منها، ‬وضعته ‬في ‬صدارة ‬قائمة ‬هدافي ‬المسابقة.

وتركزت الأنظار على التمريرات الحاسمة التي صنعت الفارق، حيث بلغ مجموعها 304 ‬تمريرات ‬حاسمة ‬قادت ‬بشكل ‬مباشر ‬إلى ‬هز ‬الشباك، ‬وتصدر ‬القائمة ‬فيها ‬المجري ‬جوجاك ‬نجم ‬الوحدة ‬حينما ‬مهد ‬لزملائه ‬12 ‬تمريرة ‬حاسمة، ‬متقدماً ‬على ‬ثنائي ‬العين ‬عمر ‬عبد ‬الرحمن «‬عموري» ‬وكايو ‬لوكاس، ‬حيث ‬صنع ‬كل ‬منهما ‬10 ‬تمريرات ‬حاسمة، ‬حيث ‬كانت ‬هذه ‬الأرقام ‬مؤشراً ‬على ‬الفرق ‬التي ‬تعتمد ‬على ‬الألعاب ‬الجماعية، ‬بوجود ‬3 ‬لاعبين ‬من ‬الجزيرة ‬المغربي ‬بوصوفة ‬برصيد ‬8 ‬تمريرات، ‬وخلفان ‬مبارك ‬والبرازيلي ‬إيلتون ‬بمجموع ‬6 ‬تمريرات ‬لكل ‬منهما، ‬أي ‬أن ‬اللاعبين ‬الثلاثة ‬ساهموا ‬بـ22 ‬تمريرة ‬حاسمة.

وجاءت التمريرات الحاسمة متقاربة للغاية بين الذهاب والإياب، حيث عرفت الأسابيع الـ13 ‬الأولى ‬من ‬المسابقة ‬154 ‬تمريرة ‬حاسمة، ‬فيما ‬شهدت ‬الدور ‬الثاني ‬150 ‬تمريرة.