230 هدفاً في الشوط الأول.. والثاني يتفوق بـ 341

مراد المصري (دبي)
571 هدفاً هو حصيلة 182 مباراة شهدها دورينا الموسم الحالي 2016-2017، الذي أسدل الستار عليه بعد رحلة طويلة تابعنا خلالها الكرة وهي تعانق الشباك مراراً وتكراراً.
وبلغ معدل تسجيل الأهداف في دورينا 3.13 هدف للمباراة الواحدة، علماً أن مرحلة الذهاب شهدت 274 هدفاً فيما ازدادت الغلة في مرحلة الإياب لتصل إلى 297 هدفاً، وتصدر الجزيرة المتوج باللقب بالطبع قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف بواقع 72 هدفاً، كان نصيب علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني 33 هدفاً منها، وضعته في صدارة قائمة هدافي المسابقة.
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وجاءت التمريرات الحاسمة متقاربة للغاية بين الذهاب والإياب، حيث عرفت الأسابيع الـ13 الأولى من المسابقة 154 تمريرة حاسمة، فيما شهدت الدور الثاني 150 تمريرة.
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