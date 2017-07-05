الشاجي يستعد في «الصالات الخاصة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)







يسابق مسؤولو نادي الإمارات الوقت لوضع الترتيبات الخاصة بالتجمع الداخلي الأسبوع المقبل، إلى جانب الانتهاء من حسم التعاقدات الجديدة، لضمان وجود جميع العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في فترة الإعداد الأولى، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في صربيا اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل، وذلك حسب تأكيدات محمد إسماعيل العوضي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بأن الأمور في طريقها للحسم مع اللاعب الآسيوي بعدما أكمل النادي اتفاقه مع الأجنبي الثالث لينضم إلى اللاعبين، المغربي عبدالغني معاوي والأرجنتيني ساشا، في حين يقترب النادي من التعاقد مع 4 مواطنين، حسب الرؤية الفنية للمدرب هاشيك، إلى جانب تصعيد مجموعة من لاعبي فريق 21 للاستفادة من قدراتهم في دعم صفوف «الصقور» في الموسم الجديد.



ولم يحسم «الصقور» مصير اللاعب الدولي حيدر آلو علي، خصوصاً أن اللاعب كان من العناصر المهمة مع بقية اللاعبين في دعم بقاء الفريق مع المحترفين، بشخصيته المؤثرة بفضل الخبرة الميدانية الكبيرة التي يتميز بها من خلال وجوده مع المنتخبات الوطنية المختلفة ونادي الوحدة، وهو ما يعزز المطالب الداعمة لوجوده مع الفريق في الموسم المقبل،

وأكد إيفان هاشيك مدرب الإمارات وصوله في 15 يوليو الجاري للإشراف على المرحلة الأولى من التحضيرات المقررة للموسم الجديد، بعدما تردد أخيراً بأنه سينضم إلى الفريق في المعسكر الخارجي في صربيا، وتكليف مساعده، التونسي نورالدين العبيدي بتولي المهمة في المرحلة الأولى.



وبدوره قال أحمد الشاجي، حارس «الصقور»، إنه حرص على خوض مراحل عدة من التحضيرات للتجمع الداخلي، من خلال الحصص التدريبية في مجموعة من «الصالات الخاصة»، لضمان الحفاظ على اللياقة البدنية والدخول إلى أجواء التجمع الداخلي، بأفضل درجة من الجاهزية، تمهيداً للدخول في أجواء المرحلة المهمة في صربيا بالتركيز العالي.

وأوضح: «نشكر إدارة النادي على الخطوات المهمة في الفترة الماضية، بدعم الفريق بأفضل العناصر من المواطنين والأجانب، والموسم الجديد يشهد الكثير من التحديات التي تمنح الفريق الدافع القوي لمضاعفة الجهود في المعسكر الخارجي، خصوصاً أن الجميع يدرك أن وجود 12 فريقاً في الدوري، يعني أهمية التعامل بجدية لتجميع النقاط».



ووصف الشاجي قرار النادي بالتجديد للمدرب هاشيك لموسم آخر، بأنه من الأمور المهمة التي تدعم حالة الاستقرار داخل النادي، وذلك بالنظر إلى القيمة الكبيرة لهذا الرجل صاحب الشخصية الرائعة إلى نفوس اللاعبين، فضلاً عن جهوده الكبيرة لمساعدتنا على اكتساب الثقة ومساعدة الفريق على حصد أفضل النتائج، مضيفاً أن وجود ساشا أيضاً يمثل إضافة مهمة، بالنظر إلى المردود التهديفي الجيد للاعب في الموسم الماضي، خصوصاً في المباريات المهمة بالدوري.