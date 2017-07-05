ريجيكامب: البطولة العربية فرصة للتعرف إلى قدرات اللاعبين

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدم نادي الوحدة مساء أمس المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي، بحضور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم الناطق الرسمي وعدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام.

واستهل جمال الحوسني المؤتمر الصحفي بالإشادة بقدرات المدير الفني، مؤكداً أن السيرة الذاتية للأخير تتحدث عن نفسها مضيفاً: «إنه مدرب شاب على درجة عالية من الكفاءة، ويتسق مع استراتيجيتنا للموسم القادم، مؤكدا على أن نادي الوحدة سيواصل توفير البيئة الصحية السليمة له للتفوق والنجاح، وهو سلوك كنا وما زلنا نضطلع به منذ أن كلفنا بالمسؤوليات الموكلة إلينا بتوجيهات من سمو الشيخ ذياب بن زايد رئيس النادي».

وشدد الحوسني على أن ريجيكامب يعتبر نفسه مدرباً ذا نزعة هجومية، حيث ينصب تركيزه على الفوز من خلال تقديم كرة قدم ممتعة.

وأكد جمال الحوسني أن الكادر التدريبي المعاون لريجيكامب سيتم تعينه وفق الرؤى التي يراها الأخير مناسبة، لافتاً إلى أن شركة كرة القدم ستدعم الخيارات التي سيحددها المدير الفني.