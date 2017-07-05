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الوحدة يقدم مدربه الروماني الجديد

ريجيكامب: البطولة العربية فرصة للتعرف إلى قدرات اللاعبين
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

قدم نادي الوحدة مساء أمس المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب إلى وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي، بحضور جمال الحوسني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم الناطق الرسمي وعدد كبير من مندوبي وسائل الإعلام.

واستهل جمال الحوسني المؤتمر الصحفي بالإشادة بقدرات المدير الفني، مؤكداً أن السيرة الذاتية للأخير تتحدث عن نفسها مضيفاً: «إنه مدرب شاب على درجة عالية من الكفاءة، ويتسق مع استراتيجيتنا للموسم القادم، مؤكدا على أن نادي الوحدة سيواصل توفير البيئة الصحية السليمة له للتفوق والنجاح، وهو سلوك كنا وما زلنا نضطلع به منذ أن كلفنا بالمسؤوليات الموكلة إلينا بتوجيهات من سمو الشيخ ذياب بن زايد رئيس النادي».

وشدد الحوسني على أن ريجيكامب يعتبر نفسه مدرباً ذا نزعة هجومية، حيث ينصب تركيزه على الفوز من خلال تقديم كرة قدم ممتعة.

وأكد جمال الحوسني أن الكادر التدريبي المعاون لريجيكامب سيتم تعينه وفق الرؤى التي يراها الأخير مناسبة، لافتاً إلى أن شركة كرة القدم ستدعم الخيارات التي سيحددها المدير الفني.

بدوره استهل لورينت ريجيكامب المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على أنه لا يحبذ الحديث عن نفسه، مؤكدا أنه تعاقد مع الوحدة، ويعلم جيداً قيمة النادي الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة، لافتاً إلى أنه يملك شعوراً جيداً في الوقت الحالي، كما يطمح إلى تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن كرة القدم منظومة عمل جماعية، لا تعتمد على الفرد في تحقيق الانجازات، سواء كان هذا الفرد لاعباً أو مدرباً. ... المزيد
     
 

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