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جيان إلى قيصري سبور
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

إسطنبول (أ ف ب)

انتقل الغاني أسامواه جيان، مهاجم العين والأهلي السابق لكرة القدم لمدة عامين، إلى قيصري سبور التركي، بحسب ما ذكر الأخير.

وانتقل المهاجم المخضرم من شنغهاي سيبج الصيني الذي أعاره إلى الأهلي، ليخوض تجربة الدوري التركي لأول مرة، بعدما كان مرشحاً للانتقال إلى مواطنه بورصة سبور.

وقال إيرول بدير رئيس النادي: «لقد تعاقدنا مع أسامواه جيان لمدة عامين، مع خيار التجديد لموسم إضافي».

ويعود جيان (31 عاماً و50 هدفاً دولياً) إلى القارة الأوروبية بعد غياب خمس سنوات، حمل قبلها ألوان أودينيزي الإيطالي، رين الفرنسي وسندرلاند الإنجليزي. وأفلت قيصري سبور من الهبوط إلى الدرجة الثانية في آخر موسمين من الدوري التركي.

     
 

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