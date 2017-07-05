ميسي مع برشلونة حتى 2021

برشلونة (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيمدد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى يونيو 2021.
وقضى ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، طوال الفترة الماضية من مسيرته في الكامب نو، منذ أن انتقل إلى إسبانيا قادماً من الأرجنتين، وهو في الثالثة عشر من عمره.
|
ويتوقع أن يقوم ميسي بالتوقيع على العقود الجديدة بعد عودته من فترة الإجازة، استعداداً لانطلاق التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في 15 يوليو الجاري.
|
وأضاف النادي الإسباني في بيانه: «ولكن ليونيل ميسي لا يكتفي بما حققه، اللاعب الأرجنتيني يمر بأفضل لحظات مسيرته ولا يزال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم للعالم، الخبر الأهم لأنصار برشلونة هو أنه سيبقى للدفاع عن قميص الفريق».
وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن القيمة المالية للعقد الجديد، تحدثت الصحافة الإسبانية عن أن اللاعب الأرجنتيني سيحصل على 32 مليون يورو سنوياً (36 مليوناً و500 ألف دولار)، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى، وذكرت التقارير الصحفية أن الشرط الجزائي المدرج في التعاقد يبلغ 300 مليون يورو.