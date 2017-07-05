ميسي مع برشلونة حتى 2021

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيمدد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى يونيو 2021.

وقضى ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، طوال الفترة الماضية من مسيرته في الكامب نو، منذ أن انتقل إلى إسبانيا قادماً من الأرجنتين، وهو في الثالثة عشر من عمره.

وذكر برشلونة في بيان «النادي مسرور للغاية بتجديد العقد واستمرار ميسي، أفضل لاعب في التاريخ، والذي قضى كل مسيرته الاحترافية حتى الآن في برشلونة، وقاد الفريق إلى حقبة من النجاح الاستثنائي، لم تحدث من قبل في كرة القدم العالمية». وبعد أن وصل إلى الثلاثين من العمر توصل ميسي إلى اتفاق لتحسين راتبه للمرة الثامنة مع برشلونة منذ صعوده إلى الفريق الأول في 2005.

ويتوقع أن يقوم ميسي بالتوقيع على العقود الجديدة بعد عودته من فترة الإجازة، استعداداً لانطلاق التدريبات الإعدادية للموسم الجديد في 15 يوليو الجاري.

وسجل اللاعب الأرجنتيني مع برشلونة 507 أهداف في 583 مباراة، كما يعد الهداف التاريخي لهذا النادي، الذي فاز معه بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب أخرى في دوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في كأس الملك، وستة ألقاب في كأس السوبر الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية.

وأضاف النادي الإسباني في بيانه: «ولكن ليونيل ميسي لا يكتفي بما حققه، اللاعب الأرجنتيني يمر بأفضل لحظات مسيرته ولا يزال لديه الكثير ليقدمه في كرة القدم للعالم، الخبر الأهم لأنصار برشلونة هو أنه سيبقى للدفاع عن قميص الفريق».

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن القيمة المالية للعقد الجديد، تحدثت الصحافة الإسبانية عن أن اللاعب الأرجنتيني سيحصل على 32 مليون يورو سنوياً (36 مليوناً و500 ألف دولار)، إضافة إلى بعض المميزات الأخرى، وذكرت التقارير الصحفية أن الشرط الجزائي المدرج في التعاقد يبلغ 300 مليون يورو.