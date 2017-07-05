تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا خلال يونيو

لندن (رويترز)







قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أمس، إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض 4.8% على أساس سنوي في يونيو، وهي أول مرة في ستة أعوام تتراجع فيها مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي، حيث يواجه السوق فتوراً بعد ارتفاعات قياسية.



وقالت الجمعية، إنه تم بيع 243 ألفاً و454 سيارة في الشهر الماضي، حيث انخفض الطلب بين المستهلكين الأفراد 7.8%، بينما تراجع طلب الشركات 2.4%.

وفي النصف الأول من العام انخفض الطلب 1.3%، وتوقعت الجمعية تراجع أرقام العام بأكمله 2.6% إلى 2.62 مليون سيارة، وفقاً لتوقعات نشرتها في وقت سابق من العام الحالي.



وحققت المبيعات مستويات مرتفعة قياسية بدعم من الائتمان الرخيص وثقة المستهلكين القوية التي تراجعت بعد زيادة التضخم، والنتيجة غير الحاسمة لانتخابات يونيو وبدء محادثات الانفصال البريطاني.

كما أثرت الزيادة في ضريبة جمارك السيارات التي بدأ تطبيقها في أبريل على السوق في العام الحالي، ودفع المبيعات إلى أعلى مستوى على الإطلاق في مارس قبل أن تتراجع 20% في أبريل.