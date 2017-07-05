تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا خلال يونيو

لندن (رويترز)
قالت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أمس، إن تسجيل السيارات الجديدة انخفض 4.8% على أساس سنوي في يونيو، وهي أول مرة في ستة أعوام تتراجع فيها مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي، حيث يواجه السوق فتوراً بعد ارتفاعات قياسية.
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وفي النصف الأول من العام انخفض الطلب 1.3%، وتوقعت الجمعية تراجع أرقام العام بأكمله 2.6% إلى 2.62 مليون سيارة، وفقاً لتوقعات نشرتها في وقت سابق من العام الحالي.
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كما أثرت الزيادة في ضريبة جمارك السيارات التي بدأ تطبيقها في أبريل على السوق في العام الحالي، ودفع المبيعات إلى أعلى مستوى على الإطلاق في مارس قبل أن تتراجع 20% في أبريل.