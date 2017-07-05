الرياض (د ب أ)

وقعت أرامكو السعودية العملاقة للنفط، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر»، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات والمضخات في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أمس، أن مذكرة التفاهم تنظم تعاون الأطراف المذكورة من خلال إقامة مشروع مشترك لتغطية مجالات، من بينها تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك المضخات البحرية في السعودية.

وسينتج المشروع المشترك المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع، ويتوقع أن يُسهم في تعزيز آفاق التعاون مع المبادرات الأخرى في مدينة رأس الخير الاقتصادية، الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع المشترك أكثر من 650 وظيفة مباشرة، ومزيدا من فرص العمل في قطاع المحركات وسلسلة التوريد البحري.

ويستعد أطراف مذكرة التعاون للمشاركة في إعداد الدراسات اللازمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاستثمار في هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيل مرفق التصنيع بنهاية العام.