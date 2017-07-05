احتياطي النقد الأجنبي بمصر يرتفع إلى ‭31.3‬ مليار دولار

القاهرة (رويترز)

قال البنك المركزي المصري أمس، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو، وكانت احتياطيات مصر نحو 36 مليار دولار قبل أحداث 25 يناير 2011.

وتلقت مصر في مايو 3 مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» الاثنين أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير في يوليو بعدما أخفقت زيادة بلغت 200 نقطة أساس في مايو في كبح التضخم الذي قفز منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.

وتراجع التضخم قليلاً، لكنه ظل مرتفعا عند نحو 30% في مايو بعدما رفع المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، بينما رفع فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75% في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في 21 مايو.