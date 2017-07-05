142.74 مليون دولار لاستكمال تطوير «سيتي لاند مول»

دبي (الاتحاد)







كشفت مجموعة «سيتي لاند جروب»، أمس، عن استكمال صفقة كبرى للحصول على تمويل بقيمة 142.74 مليون دولار أميركي لاستكمال مشروع «سيتي لاند مول»، البالغة تكلفته 330 مليون دولار، والذي يعد أول مركز تسوق في الإمارات مستوحى من الطبيعة.



وحصلت المجموعة على التمويل بموجب تحالف بين «بنك الإمارات دبي الوطني» (مدير الصفقة) و«بنك برقان» الكويتي، وستوظف المجموعة هذا التمويل لتغطية تكاليف إنشاء المشروع الذي سيغدو وجهة التسوق الكبرى في دبي في عام 2018.

وقال فهيم الدين شرف الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة «سيتي لاند»: «إن تأمين التمويل الجديد يمثل إنجازاً مهماً يعكس ثقة (بنك الإمارات دبي الوطني) و(بنك برقان) بالمفهوم المرموق الذي يجسده ’سيتي لاند مول‘ والإمكانات المتميّزة لمجموعتنا. ونحن سعداء جداً بالزخم الكبير الذي سيحصده المشروع، خاصة مع استمرار أعمال إنشائه على قدم وساق، والتزام كبريات علامة التجزئة الإقليمية بالاستثمار فيه، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تطوير المشروع ليستقبل زواره في عام 2018». بدوره، قال صلاح محمد أمين، مدير مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في «بنك الإمارات دبي الوطني»: «يسعدنا أن نكون جزءاً من مشروع (سيتي لاند مول) الذي يتميز بموقع استراتيجي فريد، ونتطلع بصبر نافد إلى افتتاحه رسمياً في عام 2018. ويمثل (سيتي لاند مول) مشروعاً مستداماً نتوقع أن يحقق عائدات مستقرة، وأن يغدو وجهة تسوق فاخرة في دبي». من جانبه، قال أحمد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «نفخر لكوننا جزءاً من هذا المشروع الذي سيمثل إضافة قيّمة تثري قائمة وجهات التسوق في دبي، وهي خطوة ستبرهن مجدداً على المكانة المرموقة للإمارة كواحدة من أفضل وجهات التجزئة في المنطقة».

