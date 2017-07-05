«الإمارات للاستثمار» يعيّن رئيساً للشؤون المالية

دبي (الاتحاد)







أعلن بنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف خاص مستقل يتخذ من دبي بدولة الإمارات مقراً له، تعيين عماد بو خزام في منصب رئيس الشؤون المالية، حيث سيتولّى إدارة أقسام الشؤون المالية والتشغيلية وتكنولوجيا المعلومات التابعة للبنك.



وقال خالد سفري، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: «يمثّل انضمام عماد إلينا إضافة قيّمة لفريق عملنا الذي يشمل خبراء متمرّسين في مجال الشؤون المالية والمصرفية. وقد اكتسب عماد خبراتٍ طويلةً ومعرفةً واسعةً في مجال الشؤون المالية والامتثال وإدارة المخاطر من خلال عمله لدى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل إضافة إلى ما نقدّمه لعملائنا».

من جانبه، قال عماد بو خزام: «يتمتّع بنك الإمارات للاستثمار بمكانة مرموقة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة؛ بفضل تاريخه الطويل في دولة الإمارات ومنطقة الخليج عموماً، إلى جانب حضوره القوي في الأسواق العالمية وقاعدة عملائه الواسعة، ما يمنحه رؤية شاملة حول تقديم أفضل الحلول لعملائه. وأنا سعيد بانضمامي إلى بنك الإمارات للاستثمار، لاسيّما في الوقت الذي يمضي فيه قدماً نحو المرحلة التالية من مسيرة نموّه».