رئيس جامبيا المنتخب يؤدي اليمين الدستورية في السنغال

دكار (وكالات)

أعلن المتحدث باسم الجيش السنغالي أن القوات السنغالية دخلت الى جاميبا بعد ظهر أمس بعد أن تم حشدها بهدف تنفيذ عملية تدعمها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لإرغام يحيى جامع على تسليم السلطة للرئيس الجديد اداما بارو.

وقد وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس على جهود المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا على إرغام جامع على تسليم السلطة في حين حشدت المجموعة قوة عسكرية مستعدة للتدخل في جامبيا. وحصل مشروع القرار الذي قدمته السنغال على أصوات مجمل أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم روسيا التي أكدت أن القرار لا يسمح رسمياً بتدخل عسكري. ودعت مجموعة دول غرب أفريقيا مراراً يحيى جامع إلى الإقرار بالهزيمة في انتخابات ديسمبر والتخلي عن السلطة بعد 22 عاماً في الحكم.

ولا يشير القرار الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة. ودعا القرار كل «الأطراف المعنية إلى ضبط النفس واحترام القانون وضمان انتقال سلمي للسلطة».

وقبل تبني القرار أدى اداما بارو القسم رئيساً لجامبيا في سفارة بلاده في دكار، ودعا الجيش إلى إعلانه ولائه له. وتظاهرت مجموعات من الجامبيين في شوارع بانجول للاحتفال بتنصيب بارو.

ودون تدخل قوات الجيش المنتشرة في الشوارع، أطلقت مجموعات من المتظاهرين هتافات ابتهاج بالرئيس المنتخب.