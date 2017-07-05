«يونيكاي» تفتتح منشأة للتوزيع في «راكز»

رأس الخيمة (الاتحاد)







وقعت شركة يونيكاي للأغذية، اتفاقية مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» لإنشاء أكبر منشأة لتخزين وتوزيع منتجاتها في الإمارة.



وقال نيراج فوهرا المدير التنفيذي لشركة يونيكاي للأغذية فيبيان أمس: إن تأسيس هذه المنشأة في رأس الخيمة يتيح لنا فرصة كبيرة لتعزيز وجودنا في الإمارات، والاستفادة من النمو المتسارع لاقتصاد إمارة رأس الخيمة.

وقال رامي جلاد، المدير التنفيذي لمجموعة «راكز» وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، إن انضمام شركة يونيكاي للأغذية إلى «راكز» وإنشائها أكبر مقر للتوزيع في المناطق الشمالية، يأتي ضمن جهود للمجموعة لاجتذاب العلامات المتميزة للانطلاق من رأس الخيمة، مؤكداً التزام «الهيئة» باستمرارية توفير خدمات استثنائية للشركات بشتى أنواعها وأحجامها لتوسيع نطاق أعمالها في بيئة استثمارية فعالة من حيث التكلفة.



وأضاف: ستكون «يونيكاي» للأغذية إحدى أهم الإضافات للشركات الـ 13 ألف من القطاعات كافة المنضوية.

وأشار إلى أن اختيار أحد عمالقة شركات الأغذية لنا، تأكيد أكثر لأهمية موقعنا الاستراتيجي وتميز إمكاناتنا اللوجستية، وسهولة إجراءاتنا لتأسيس الشركات أو فروعها في بيئة استثمارية تتمتع بفعالية التكلفة والكفاءة.