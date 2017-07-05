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بتداولات 549 مليون درهم

الأسهم المحلية تقاوم جني الأرباح وتغلق على ارتفاع
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قاومت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات الأمس، عمليات «جني أرباح» طالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، وأغلقت على ارتفاع.

وتركزت عمليات جني الأرباح على أسهم شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، في محاولة لاقتناص أرباح استثنائية من قبل المستثمرين المضاربين، مع غياب واضح للمحفزات والأخبار الإيجابية عن الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق.

وسجلت تداولات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 549 مليون درهم، بعدما تم التعامل على 382 مليون سهم من خلال تنفيذ 5617 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.5% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة، متجاوزاً مستوى مقاومة مهماً، بعدما تم التعامل على أكثر من 89 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ 123 مليون درهم، من إبرام 1031 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 24 شركة مدرجة، ارتفع منها 8 أسهم، فيما تراجعت أسعار 8 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم أخرى على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية جلسة أمس، على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06% عند مستوى 3417 نقطة، بعد التعامل على 293 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 425 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4586 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، بينما تراجعت أسعار 16 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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