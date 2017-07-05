إنتاج الدفعة الأولى من سيارات «بولت إي ڤي» ذاتية القيادة



تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة جنرال موتورز عن انتهائها من تصنيع 130 سيارة اختبارية ذاتية القيادة من طراز شيفروليه «بولت إي ڤي»، تم إنتاجها في مصنع الشركة ببلدة أوريون في ولاية ميشيغان الأميركية. ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة الجديدة، المجهزة بالجيل القادم من تقنيات السيارات ذاتية القيادة من جنرال موتورز، إلى أسطول الشركة الحالي الذي يضم أكثر من 50 سيارة ذاتية القيادة مجهزة بتقنية الجيل الحالي من الطراز نفسه والتي يجرى اختبارها حالياً على شوارع سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسكوتسديل بولاية أريزونا، ومدينة ديترويت بولاية ميشيغان.