  • الخميس 12 شوال 1438هـ - 06 يوليو 2017م
  11:51    النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أميركا         12:27     زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفيليبين        12:36     السيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت    

إنتاج الدفعة الأولى من سيارات «بولت إي ڤي» ذاتية القيادة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت شركة جنرال موتورز عن انتهائها من تصنيع 130 سيارة اختبارية ذاتية القيادة من طراز شيفروليه «بولت إي ڤي»، تم إنتاجها في مصنع الشركة ببلدة أوريون في ولاية ميشيغان الأميركية. ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة الجديدة، المجهزة بالجيل القادم من تقنيات السيارات ذاتية القيادة من جنرال موتورز، إلى أسطول الشركة الحالي الذي يضم أكثر من 50 سيارة ذاتية القيادة مجهزة بتقنية الجيل الحالي من الطراز نفسه والتي يجرى اختبارها حالياً على شوارع سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وسكوتسديل بولاية أريزونا، ومدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 