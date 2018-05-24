قصر في فرنسا بـ 13 دولاراً!

بوردو (أ ف ب)

مع بطاقة يانصيب واحدة بسعر عشرة جنيهات استرلينية (13,3 دولار) يمكن أن يصبح المرء مالكاً لقصر كوتين في وسط فرنسا، الذي يقدر سعره بـ1,98 مليون وتعرضه للبيع مالكته البريطانية روث فيليبس ليذهب ريعه إلى جمعيات خيرية. وثمة شرطان للمشاركة في سحب اليانصيب أولهما، أن يكون الشخص مقيما في إنجلترا، أو اسكتلندا، أو ويلز، والثاني ترجمة عبارتين فرنسيتين إلى الإنجليزية.

ويمكن للشخص أن يشتري عدة بطاقات. ويستمر العرض حتى 12 يوليو 2018. وتنوي المالكة الحالية أن تحول 5 % من قيمة عملية البيع إلى جمعية «سانت بيتروكس سوساييتي» التي تساعد المشردين، على ما أفاد موقع صحيفة «ديلي ميل».

أما بقية المبلغ، فسيستثمر في بناء مساكن جاهزة متدنية التكلفة يمكن أن تجمع في غضون أسبوع، وتسلم بسعر يقل عن 10 % من متوسط سعر المنازل في بريطانيا. وأوضحت في تصريح لصحيفة «ديلي ميل»، أن بناء مساكن بتكلفة زهيدة «هو هدفي الأول» مشددة على أنها تناضل من أجل «مسكن للجميع» ولبناء مساكن مراعية للبيئة. وسيصبح الفائز فوراً مالكاً لهذا القصر العائد للقرن السابع عشر الذي حول إلى نزل خاص يضم تسع غرف ويمكنه أن يحقق رقم أعمال يراوح بين 35 و45 ألف جنيه إسترليني في السنة. والقصر المرمم محاط بأحراش، يمر عبرها مجرى مائي، تمتد على 12 هكتاراً عند الحدود بين مقاطعتي دوردونييه وكوريز. وفي القصر حوض سباحة وملحقات أخرى. ويسلم القصر إلى الفائز مع بستاني وحارس، مع وعد بدفع تكلفة الصيانة لمدة سنة.