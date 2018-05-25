ترامب يلغي قمته مع كيم ويحذر بيونج يانج: «جيشنا جاهز»

واشنطن،سيؤول (وكالات)
في تحول مفاجئ ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، القمة التاريخية التي كانت مقررة خلال أقل من ثلاثة أسابيع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مندداً بـ«غضب» و«عدائية» نظام بيونج يانج. وفي رسالة مقتضبة جاءت في عشرين سطراً وجهها الرئيس الأميركي إلى كيم، أعلن قراره إلغاء القمة بينهما في سنغافورة في 12 يونيو والتي كانت موضع ترقب شديد عالمياً.
وقال ترامب، إن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم كيم جونج أون على أي تصرف «أحمق». وقال إن القوات الأميركية «مستعدة إذا لزم الأمر».
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ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها «مستعدة للرد» على أي «أفعال استفزازية» من قبل كوريا الشمالية.
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