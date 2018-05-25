ترامب يلغي قمته مع كيم ويحذر بيونج يانج: «جيشنا جاهز»

واشنطن،سيؤول (وكالات)

في تحول مفاجئ ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، القمة التاريخية التي كانت مقررة خلال أقل من ثلاثة أسابيع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مندداً بـ«غضب» و«عدائية» نظام بيونج يانج. وفي رسالة مقتضبة جاءت في عشرين سطراً وجهها الرئيس الأميركي إلى كيم، أعلن قراره إلغاء القمة بينهما في سنغافورة في 12 يونيو والتي كانت موضع ترقب شديد عالمياً.

وقال ترامب، إن الجيش على أتم الاستعداد للرد إذا أقدم كيم جونج أون على أي تصرف «أحمق». وقال إن القوات الأميركية «مستعدة إذا لزم الأمر».

وحذر ترامب كوريا الشمالية من أي خطوة «طائشة» أو «متهورة» وأضاف أن كوريا الجنوبية واليابان على استعداد للرد إلى جانب الولايات المتحدة على أي «خطوة طائشة أو متهورة تتخذها كوريا الشمالية». وأضاف «آمل أن تكون هناك أمور إيجابية فيما يتعلق بمستقبل كوريا الشمالية.. لكن إذا لم يحدث ذلك فنحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى». وأكد أنه «في غضون ذلك، ستستمر عقوباتنا القوية، إنها أقوى العقوبات المفروضة على الإطلاق، كما ستستمر حملة الضغوط القصوى».

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها «مستعدة للرد» على أي «أفعال استفزازية» من قبل كوريا الشمالية.