«العربية» تبدأ رحلاتها إلى طرابزون التركية

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت العربية للطيران، في بيان أمس، بدء رحلاتها إلى مدينة طرابزون في تركيا كأحدث وجهة تركية للناقلة الإماراتية.
|
تقلع الرحلة في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21:45 وتهبط في مطار طرابزون الدولي في الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي من اليوم التالي.
|
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تتيح مدينة طرابزون للمسافرين فرصة فريدة من نوعها للتعرف إلى المناطق الساحلية التركية والتعرف إلى أقدم الموانئ التاريخية المستخدمة في البلاد».