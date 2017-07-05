«العربية» تبدأ رحلاتها إلى طرابزون التركية

الشارقة (الاتحاد)







أعلنت العربية للطيران، في بيان أمس، بدء رحلاتها إلى مدينة طرابزون في تركيا كأحدث وجهة تركية للناقلة الإماراتية.



وتشغل «العربية للطيران» رحلات وجهة طرابزون بمعدل خمس رحلات أسبوعياً، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة.

تقلع الرحلة في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 21:45 وتهبط في مطار طرابزون الدولي في الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي من اليوم التالي.



وتنطلق رحلات العودة من طرابزون عند الساعة 01:00 لتهبط في مطار الشارقة الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي. وفي يوم الثلاثاء، تقلع الطائرة من مطار الشارقة الساعة 13:15 وتهبط في مطار طرابزون في الساعة 15:50؛ لتعاود رحلة العودة من مطار طرابزون في الساعة 16:30 وتهبط في مطار الشارقة في الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي. وتقلع رحلات يوم الأحد من الشارقة في الساعة 16:35 وتهبط في طرابزون في الساعة 19:10؛ وتقلع من طرابزون في الساعة 19:50 لتحط في الشارقة في الساعة 00:05 من اليوم التالي بالتوقيت المحلي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تتيح مدينة طرابزون للمسافرين فرصة فريدة من نوعها للتعرف إلى المناطق الساحلية التركية والتعرف إلى أقدم الموانئ التاريخية المستخدمة في البلاد».