بوش الأب في العناية الفائقة

واشنطن (أ ف ب)

أُدخل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب (92 عاماً) قسم العناية الفائقة أمس الأول إثر تدهور صحته بعدما أُصيب بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى مستشفى في هيوستن تتعالج فيه أيضاً زوجته باربرا. وقال جيم ماكجراث المتحدث باسم الرئيس الجمهوري الأسبق الذي تولى السلطة لولاية واحدة من 1989 ولغاية 1993: «إن بوش أُدخل قسم العناية الفائقة.. بسبب مشكلة تنفسية حادة متصلة بالتهاب تنفسي».

وأضاف في بيان أن «الأطباء أجروا تدخلا لحماية وتحرير المجاري التنفسية لديه مما تطلب تخديره.. وهو في حالة مستقرة ويخلد للراحة في وحدة العناية الفائقة حيث سيبقى من أجل المراقبة».

كذلك فإن زوجة الرئيس الأسبق بابرا بوش (91 عاما) أُدخلت بدورها الى المستشفى على سبيل الوقاية بسبب إصابتها بـ «تعب وسعال»، بحسب البيان نفسه.

والرئيس بوش يعرف جيداً هذا المستشفى في هيوستن إذ أنه أدخل إليه مراراً في السنوات الأخيرة مع تدهور صحته أكثر فأكثر. وفي يوليو 2015 كان السبب إصابته بكسر في إحدى فقرات عموده الفقري وفي ديسمبر 2014 بسبب مشاكل تنفسية وفي نوفمبر 2012 بسبب التهاب حاد في القصبات الهوائية استدعى بقاءه في المستشفى لشهرين.