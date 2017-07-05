«طيـران الإمارات» تسيِّر رحلات إلى هانوي من دون توقف

دبي (الاتحاد)

بدأت «طيران الإمارات» اعتباراً من مطلع يوليو الجاري تشغيل رحلاتها اليومية بين دبي والعاصمة الفيتنامية هانوي من دون توقف، يسهل وصول الركاب من دبي ووجهات أخرى في أوروبا إلى فيتنام. ولن يتعين الآن على الركاب المسافرين إلى هانوي التوقف في يانغون، ما يختصر زمن الرحلة بمقدار ساعتين و30 دقيقة.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 394» مطار دبي الدولي الساعة 3:30 فجراً وتصل إلى مطار نوي باي الدولي الساعة 1:05 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وتشغل طيران الإمارات على هذا الخط المباشر طائرات البوينج 777-300ER‏‭ ‬بتقسيم ‬الدرجتين (‬42 ‬في ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال ‬و386 ‬مقعداً ‬في ‬السياحية)‬، ‬وتستوعب ‬هذه ‬الطائرات ‬نحو ‬20 ‬طناً ‬من ‬الشحنات ‬في ‬كل ‬اتجاه.

أما ‬رحلة ‬العودة «‬ئي ‬كيه ‬395» ‬فتقلع ‬من ‬مطار ‬نوي ‬باي ‬الدولي ‬في ‬هانوي ‬في ‬الساعة ‬1:30 ‬فجراً ‬لتصل ‬إلى ‬دبي ‬الساعة ‬5:05 ‬صباحاً. ‬وقد ‬تم ‬اختيار ‬مواعيد ‬الرحلات ‬لإتاحة ‬المجال ‬أمام ‬العملاء ‬لمواصلة ‬سفرهم ‬من ‬وإلى ‬وجهات ‬متعددة ‬في ‬أوروبا ‬ودول ‬مجلس ‬التعاون ‬الخليجي، ‬مع ‬توقف ‬قصير ‬في ‬دبي.

رحلة يومية ثانية لطيران الإمارات إلى بروكسل نهاية أكتوبر

إلى ذلك، أعلنت طيران الإمارات عن خطط لتعزيز السعة المقعدية إلى بروكسل بإضافة خدمة يومية ثانية إلى العاصمة البلجيكية اعتباراً من 29 أكتوبر 2017. ويأتي الإعلان عن الخدمة الجديدة لتلبية الطلب المتنامي على هذا الخط في الاتجاهين، حيث نقلت طيران الإمارات أكثر من نصف مليون راكب بين دبي وبلجيكا منذ بدء خدمتها اليومية الأولى إلى بروكسل 5 سبتمبر 2014. وأسهمت عمليات طيران الإمارات في بلجيكا في تعزيز قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار والتوظيف.

ومن المتوقع أن تجلب الرحلة اليومية الجديدة المزمعة ما يزيد على 50 ألف سائح إضافي من مختلف أنحاء العالم إلى بلجيكا، ما يدر عائدات سياحية إضافية تقدر بأكثر من 110 ملايين دولار.