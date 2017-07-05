«طيـران الإمارات» تسيِّر رحلات إلى هانوي من دون توقف

دبي (الاتحاد)
بدأت «طيران الإمارات» اعتباراً من مطلع يوليو الجاري تشغيل رحلاتها اليومية بين دبي والعاصمة الفيتنامية هانوي من دون توقف، يسهل وصول الركاب من دبي ووجهات أخرى في أوروبا إلى فيتنام. ولن يتعين الآن على الركاب المسافرين إلى هانوي التوقف في يانغون، ما يختصر زمن الرحلة بمقدار ساعتين و30 دقيقة.
وتغادر الرحلة «ئي كيه 394» مطار دبي الدولي الساعة 3:30 فجراً وتصل إلى مطار نوي باي الدولي الساعة 1:05 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وتشغل طيران الإمارات على هذا الخط المباشر طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجتين (42 في درجة رجال الأعمال و386 مقعداً في السياحية)، وتستوعب هذه الطائرات نحو 20 طناً من الشحنات في كل اتجاه.
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رحلة يومية ثانية لطيران الإمارات إلى بروكسل نهاية أكتوبر
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ومن المتوقع أن تجلب الرحلة اليومية الجديدة المزمعة ما يزيد على 50 ألف سائح إضافي من مختلف أنحاء العالم إلى بلجيكا، ما يدر عائدات سياحية إضافية تقدر بأكثر من 110 ملايين دولار.