واشنطن تفرض عقوبات على شركات طيران تتعامل مع إيران

شادي صلاح الدين، لندن (واشنطن، وكالات)

فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على عدد من الشركات الإيرانية والتركية وعدد من الطائرات في إجراء شمل أربع شركات طيران إيرانية. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن الشركات المستهدفة مرتبطة بشركتي ماهان إير ومعراج إير. وأضافت أنها استهدفت أيضا عددا من طائرات الشركات فضلا عن طائرات تابعة لكاسبيان إيرلاينز وبويا إير.

وأفادت الولايات المتحدة بأن شركات الطيران نقلت أسلحة ومقاتلين وأموالا لوكلاء في سوريا ولبنان. وهددت واشنطن أيضا بعقوبات على من يمنح الطائرات المشمولة بالعقوبات حق الهبوط أو يقدم خدمات لها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان «الممارسات الخادعة التي تقوم بها شركات الطيران تلك للحصول بشكل غير قانوني على الخدمات وعلى سلع أميركية إنما هي مثال آخر على الأساليب المخادعة التي يعمل بها النظام الإيراني».

واستهدفت واشنطن أيضا بالعقوبات ثلاثة أفراد أحدهم من تركيا واثنان من إيران وقالت إنهم مرتبطون بشركات طيران إيرانية.