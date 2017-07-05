  • الخميس 12 شوال 1438هـ - 06 يوليو 2017م
  11:51    النفط يرتفع مع تراجع مخزونات أميركا         12:27     زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب وسط الفيليبين        12:36     السيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت    

الشركاء الإستراتيجيّون يدعمون الفعاليات

«صيف دبي» يعزز انتعاش قطاعي التجزئة والسياحة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

 دبي (الاتحاد)


عزّزت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة» في الدورة العشرين لمفاجآت صيف دبي علاقتها مع شركائها الإستراتيجيين، لترسيخ مكانة دبي كوجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوّق، وذلك لما تزخر به المدينة من مقوّمات سياحية رائعة، وتجارب تسوّق مميّزة في مراكز تسوّق تمتاز بالفخامة والرقي.
وتزايدت شهرة مفاجآت صيف دبي عند انطلاقتها الأولى في عام 1998، لتصبح اليوم أحد الأحداث المهمّة في جدول فعاليات دبي السنوية، وموسماً واعداً لقطاع التجزئة، الذي يسهم في تحويل فصل الصيف إلى موسم مفعم بالتسوّق، والتشويق، والمرح، حيث سجّلت مؤسسة دبي للمهرجات والتجزئة وشركاؤها قصص نجاح على مدى عقدين من الزمان، وهي دلالة على الشراكة الحقيقية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في دبي، وسر من أسرار نجاحها.

ومع انطلاق مفاجآت صيف دبي2017 مطلع يوليو تحت شعار الحملة التسويقية «استمتعوا بـ 6 أسابيع من التنزيلات»، فإنّ هناك الكثير من العروض الترويجية والفعاليات المشوّقة بانتظار زوّار دبي، والتي ستستمر حتى 12 أغسطس، حيث يقدّم الشركاء الإستراتيجيّون حملات ترويجية وتخفيضات هائلة، فضلاً عن استضافة وتنظيم مجموعة من الفعاليات، والأنشطة، وورش العمل الممتعة والمفيدة.
وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير‏‭ ‬تنفيذي ‬إدارة ‬التجزئة ‬والشراكات ‬الإستراتيجية ‬في ‬مؤسسة ‬دبي ‬للمهرجانات ‬والتجزئة: «‬إنّ ‬الشراكة ‬المتميّزة ‬والفريدة ‬بين ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص ‬تساهم ‬في ‬إنجاح ‬الأحداث ‬والعروض ‬الترويجية ‬التي ‬نطلقها ‬باستمرار، ‬لاسيما ‬مفاجآت ‬صيف ‬دبي، ‬حيث ‬إنّ ‬المحافظة ‬على ‬مستويات ‬النمو ‬في ‬قطاع ‬التجزئة ‬خلال ‬فصل ‬الصيف ‬تتحقّق ‬من ‬خلال ‬زيادة ‬عدد ‬زوّار ‬دبي ‬ومرتادي ‬مراكز ‬التسوّق ‬والمحال ‬التجارية، ‬وانعكاس ‬ذلك ‬على ‬حجم ‬المبيعات، ‬وتتكامل ‬العروض ‬الترويجية ‬مع ‬تنوّع ‬الفعاليات ‬لتقديم ‬تجربة ‬مختلفة ‬لمن ‬يختارون ‬دبي ‬وجهة ‬لهم ‬خلال ‬فصل ‬الصيف»‬.
... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 