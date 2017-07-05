«صيف دبي» يعزز انتعاش قطاعي التجزئة والسياحة

دبي (الاتحاد)
عزّزت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة» في الدورة العشرين لمفاجآت صيف دبي علاقتها مع شركائها الإستراتيجيين، لترسيخ مكانة دبي كوجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوّق، وذلك لما تزخر به المدينة من مقوّمات سياحية رائعة، وتجارب تسوّق مميّزة في مراكز تسوّق تمتاز بالفخامة والرقي.
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ومع انطلاق مفاجآت صيف دبي2017 مطلع يوليو تحت شعار الحملة التسويقية «استمتعوا بـ 6 أسابيع من التنزيلات»، فإنّ هناك الكثير من العروض الترويجية والفعاليات المشوّقة بانتظار زوّار دبي، والتي ستستمر حتى 12 أغسطس، حيث يقدّم الشركاء الإستراتيجيّون حملات ترويجية وتخفيضات هائلة، فضلاً عن استضافة وتنظيم مجموعة من الفعاليات، والأنشطة، وورش العمل الممتعة والمفيدة.
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