«صيف دبي» يعزز انتعاش قطاعي التجزئة والسياحة

دبي (الاتحاد)







عزّزت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري «دبي للسياحة» في الدورة العشرين لمفاجآت صيف دبي علاقتها مع شركائها الإستراتيجيين، لترسيخ مكانة دبي كوجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوّق، وذلك لما تزخر به المدينة من مقوّمات سياحية رائعة، وتجارب تسوّق مميّزة في مراكز تسوّق تمتاز بالفخامة والرقي.



وتزايدت شهرة مفاجآت صيف دبي عند انطلاقتها الأولى في عام 1998، لتصبح اليوم أحد الأحداث المهمّة في جدول فعاليات دبي السنوية، وموسماً واعداً لقطاع التجزئة، الذي يسهم في تحويل فصل الصيف إلى موسم مفعم بالتسوّق، والتشويق، والمرح، حيث سجّلت مؤسسة دبي للمهرجات والتجزئة وشركاؤها قصص نجاح على مدى عقدين من الزمان، وهي دلالة على الشراكة الحقيقية التي تجمع بين القطاعين العام والخاص في دبي، وسر من أسرار نجاحها.

ومع انطلاق مفاجآت صيف دبي2017 مطلع يوليو تحت شعار الحملة التسويقية «استمتعوا بـ 6 أسابيع من التنزيلات»، فإنّ هناك الكثير من العروض الترويجية والفعاليات المشوّقة بانتظار زوّار دبي، والتي ستستمر حتى 12 أغسطس، حيث يقدّم الشركاء الإستراتيجيّون حملات ترويجية وتخفيضات هائلة، فضلاً عن استضافة وتنظيم مجموعة من الفعاليات، والأنشطة، وورش العمل الممتعة والمفيدة.

