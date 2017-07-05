التواجد الدائم للصينية دونغ مينغ سر نجاح مشاريعها

ترجمة: ريم البريكي
دونغ مينغ تشو هي واحدة من سيدات الأعمال الرائدات في الصين وتدير شركة غري للأجهزة الكهربائية، ويعرف عن السيدة دونغ أنها لم تأخذ يوماً إجازة طوال الـ 20 عاماً الماضية، وتعتبر السيدة الثرية في ترتيب عائلتها الأصغر سناً بين سبعة أبناء ولدوا لأسرة تنتمي للطبقة العاملة في نانجينغ.
|
نجاحها لم يأت من فراغ، بل إن هذا النجاح رافقه العديد من التضحيات، فعندما توفي زوجها بسبب مرض تركت ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات مع جدته في نانجينغ، بينما ركزت على بناء غري، وقدمت لزيارة طفلها وذلك بعد قرارها إعادة شركتها إلى العاصمة الجنوبية السابقة للصين. وحينها طرح عليها سؤال في إحدى المقابلات الإعلامية عن مقصدها من قضاء العطلة في وطنها الأم، لتجيب «على مدار الـ20عاماً لم آخذ إجازة ولو ليوم واحد»
|
... المزيد