التواجد الدائم للصينية دونغ مينغ سر نجاح مشاريعها

ترجمة: ريم البريكي







دونغ مينغ تشو هي واحدة من سيدات الأعمال الرائدات في الصين وتدير شركة غري للأجهزة الكهربائية، ويعرف عن السيدة دونغ أنها لم تأخذ يوماً إجازة طوال الـ 20 عاماً الماضية، وتعتبر السيدة الثرية في ترتيب عائلتها الأصغر سناً بين سبعة أبناء ولدوا لأسرة تنتمي للطبقة العاملة في نانجينغ.



وتحتل دونغ مكانة مرموقة بين مصنعي الأجهزة الكهربائية، بصفتها واحدة من أكبر المصنعين في العالم لمكيفات الهواء المنزلية، عند وصول السيدة دونغ إلى تشوهاي العام 1990 كانت غري شركة محلية وفي العام 2008 تصدرت مبيعاتها نحو 3.5 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل أكثر من 40 قطعة من جميع أجهزة تكييف الهواء التي تباع في الصين، مع نمو سنوي متوسط ​​منذ عام 2005 يتجاوز 30 قطعة.

نجاحها لم يأت من فراغ، بل إن هذا النجاح رافقه العديد من التضحيات، فعندما توفي زوجها بسبب مرض تركت ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات مع جدته في نانجينغ، بينما ركزت على بناء غري، وقدمت لزيارة طفلها وذلك بعد قرارها إعادة شركتها إلى العاصمة الجنوبية السابقة للصين. وحينها طرح عليها سؤال في إحدى المقابلات الإعلامية عن مقصدها من قضاء العطلة في وطنها الأم، لتجيب «على مدار الـ20عاماً لم آخذ إجازة ولو ليوم واحد»

