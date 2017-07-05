ورشة عمل لمسؤولي الصحة والسلامة في المنشآت الصناعية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مقر مصنع أديارد في منطقة مصفح ورشة عمل للمسؤولين عن نظام الصحة والسلامة المهنية في عدد من المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تدريبهم وتوعيتهم بثقافة السلامة في العمل من خلال تشخيص وتحليل حوادث العمل في القطاع الصناعي، وكيفية التعامل معها بمهنية عالية.
|
انتقل بعدها المشاركون في الورشة إلى حصة تدريب عملي لشرح الممارسات الخاطئة في التعامل المهني والفني مع المعدات والآلات التي يكثر حدوث الإصابات خلال التعامل الخاطئ معها؛ بهدف رفع مستوى معايير الجودة في الصحة والسلامة المهنية، وتقليل وتفادي الحوادث.
|
... المزيد