ورشة عمل لمسؤولي الصحة والسلامة في المنشآت الصناعية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)







نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مقر مصنع أديارد في منطقة مصفح ورشة عمل للمسؤولين عن نظام الصحة والسلامة المهنية في عدد من المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تدريبهم وتوعيتهم بثقافة السلامة في العمل من خلال تشخيص وتحليل حوادث العمل في القطاع الصناعي، وكيفية التعامل معها بمهنية عالية.



وتضمنت ورشة العمل تقديم عرض فني من قبل أحد مستشاري الصحة والسلامة المهنية، شرح خلالها للمشاركين في الورشة والبالغ عددهم أكثر من 20 شخصاً، كيفية الوقاية من إصابات العمل، موضحاً الدروس المستفادة من حوادث وقعت في السابق يمكن تفاديها من خلال اتخاذ إجراءات وقائية وتصحيحية في كيفية التعامل المهني السليم مع الآلات والمعدات الصناعية.

انتقل بعدها المشاركون في الورشة إلى حصة تدريب عملي لشرح الممارسات الخاطئة في التعامل المهني والفني مع المعدات والآلات التي يكثر حدوث الإصابات خلال التعامل الخاطئ معها؛ بهدف رفع مستوى معايير الجودة في الصحة والسلامة المهنية، وتقليل وتفادي الحوادث.

