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تنفذها «الاقتصاد» بالتعاون مع «مواصفات» والدوائر الاقتصادية و«أبوظبي للجودة»

حملات رقابية مكثفة على متاجر الإطارات في الدولة
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تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017

 أبوظبي (الاتحاد)

تطلق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «مواصفات» والدوائر الاقتصادية في الدولة حملة للرقابة والتفتيش ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل، يتم خلالها تكثيف الجولات الميدانية للمفتشين والفاحصين من الجهات المذكورة على منافذ ومحال بيع الإطارات ومراكز الخدمة ومستودعات التخزين، بحسب حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.

وقال خلال ورشة عمل، إن هذه الحملات تهدف إلى التحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة الواردة في «لائحة الرقابة على الإطارات»، والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء بالقرار رقم 4 لسنة 2012، وتشمل مواصفات الإطار الجديد وشروط التخزين وخدمات الصيانة وغيرها.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وسيتم اتخاذ التدابير والإجراءات والعقوبات بحقها وفقاً لأحكام القانون.

وكانت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نظمت ورشة عمل حول الرقابة التجارية على إطارات المركبات، وأحدث الآليات والوسائل المتبعة في تطبيقها بمختلف أسواق دولة الإمارات، وسبل توعية المستهلك بأهمية التعرف إلى طرق الشراء الآمن عند اقتناء الإطارات.

ترأس الاجتماع حميد بن بطي المهيري، وحضره جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. ... المزيد
     
 

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