اعتماد «اليدوي» في انتخابات كردستان والمعارضة تطالب بإشراف «أممي» لمنع التزوير

أربيل (الاتحاد)

وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أمس، عدم استخدام أجهزة التصويت الإلكترونية لانتخابات برلمان الإقليم المقرر إجراؤها نهاية سبتمبر المقبل، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي، منوهة إلى أنها «ستأخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع التزوير وتلافي المشاكل التي حدثت في الإقليم والعراق بشكل عام»، خلال الانتخابات التشريعية في 12 مايو الحالي.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، في مؤتمر صحفي بأربيل أمس، إن مجلس المفوضين، وبإجماع أعضائه صوتوا على اعتماد آلية التصويت اليدوي لانتخابات برلمان كردستان. وكانت كل من «حركة التغيير»، و«تحالف الديمقراطية والعدالة»، و«الاتحاد الإسلامي»، و«الجماعة الإسلامية الكردستانية»، وجهوا مذكرة إلى المفوضية في 21 مايو الحالي، طالبوا فيها بعدم العمل بالنظام الإلكتروني في انتخابات برلمان كردستان.

كما دعت الأحزاب الكردية الأربعة المعارضة، الأمم المتحدة الإشراف على انتخابات برلمان كردستان، ضماناً لعدم التلاعب بنتائجها كما حصل في الانتخابات التشريعية العراقية العامة مؤخراً.

وقال القيادي بـ«حركة التغيير» كاروان هاشم، إن حركته و«الجماعة الإسلامية» و«الاتحاد الإسلامي»، و«الديمقراطية والعدالة» قدموا مذكرة لمفوضية انتخابات واستفتاء كردستان للمطالبة بإشراف الأمم المتحدة على انتخابات برلمان الإقليم المقررة في 30 سبتمبر المقبل.

وأكد هاشم أن المبعوث الرئاسي الأميركي، بريت ماكجورك تعهد خلال اجتماعه بالأحزاب الـ4 التي هددت بمقاطعة العملية السياسية في العراق، في السليمانية مؤخراً، بالعمل مع الأطراف المعنية لضمان نزاهة انتخابات برلمان كردستان.